Expo Noivas 2024: evento é vitrine para empresários e oportunidade para quem subir no altar

Evento atua como vitrine para os mais variados empresários do ramo de festas de MS e oportunidade para quem quer subir ao altar!

Começou ontem (14), a Expo Noivas 2024, feira que une os mais diversos empresários especializados na área de festas e casamentos de Mato Grosso do Sul. Em sua 12ª edição, o evento traz ao Estado um grande catálogo de produtos e serviços para quem busca realizar a tão sonhada festa de casamento e até mesmo festas de aniversário de debutante.

A exposição é realizada no Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês, nos dias 14 e 15, das 17h às 22h, e dia 16, das 15h às 22h e os participantes contam com descontos especiais na contratação de serviços, que variam entre buffet, fotografia e vídeo, maquiagem, vestidos, acessórios e muito mais, tudo voltado para organizar e planejar o grande dia. Além disso, a promoção “Contrato Premiado” oferece R$ 20 mil reais em prêmios, divididos entre os três dias do evento, para serem utilizados em produtos e serviços dos parceiros. Cada contrato assinado no evento dá direito a cupons para sorteios diários. Os prêmios incluem três créditos: dois de R$ 5.000,00 e um de R$ 10.000,00.

“A atmosfera do evento é envolvente e emocionante com estandes que exibem desde os mais elegantes vestidos de noiva até os mais inovadores convites e decorações, criadores de conteúdos, transporte de luxo, acessórios e muito mais, criados por talentosos profissionais do ramo”, explica os organizadores.

Para os empreendedores do ramo, o evento abre portas para divulgações e possibilidade de fechamentos de contratos. A confeiteira Jacke Talon, especializada em bem-casados, participa pelo terceiro ano da Expo Noivas. Ela relatou em entrevista ao jornal O Estado, que participar da exposição contribuiu para a consolidação de sua marca em Campo Grande.

“Participar do maior evento de noivas do nosso estado e estar ao lado dos principais fornecedores é sempre uma experiência que agrega muito a nossa marca. É um espaço que traz muita visibilidade, onde o público pode conhecer com mais detalhes os nossos produtos e serviços e também ter acesso a mais informações que vão ajudar no momento de fazer as escolhas para o seu casamento ou para outro tipo de evento”, pontua

Os bem-casados, especialidades da empresa de Jacke, são considerados os doces mais tradicionais de uma festa de casamento, como símbolo de prosperidade aos recém-casados.“Dentro do ramo de lembrancinhas comestíveis, o bem-casado tem um destaque todo especial”, comenta. “É um doce que representa a união com o próprio casamento. Por esse motivo ele é o carro chefe da nossa empresa”.

Ela conta que todo o processo com o doce, desde a escolha dos materiais, processo de fabricação e o momento de entrega, é feito com cuidado e carinho, com foco nas experiências memórias que irão marcar esse momento. “Além do bem casado, nós temos a palha italiana e o brownie, que são opções para clientes que querem fugir do tradicional, mas que também querem proporcionar para seus convidados uma experiência única”

Emoção em cada palavra

Quem também proporciona ao casal de apaixonados que farão a união pelo matrimônio, é a jornalista e celebrante, Jacklin Andreucce. O celebrante é a pessoa responsável por conduzir a cerimônia, até o momento do sim, celebrando a união de forma sensível e personalizada. Segundo explica Jacklin, o celebrante realiza a cerimônia de forma social.

“Ele não tem efeito civil e não tem efeito religioso. Hoje em dia é uma tendência muito forte, pôr esse profissional no universo do casamento. Muitos casais homoafetivos, se casam com celebrante por ainda não ter uma autorização na igreja para casais homoafetivos se casarem no local. Ainda tem, por exemplo, pessoas que se casam na igreja, fazem a bênção em um dia, no outro dia realizam o civil e no último dia, geralmente no mesmo dia da festa, realizam com o celebrante a celebração social. O celebrante é aquele que faz essa celebração, mas sem ser um pastor ou padre, e também não é um juiz de paz”.

Além de celebrante, a jornalista está a sete anos no universo do casamento, como cantora. “Eu também tenho um grupo musical que canta em casamentos, que se chama ‘É de bom Tom’, e contando com o grupo, já fiz mais de 300 casamentos. Agora, como celebrante, já são dois realizados e mais cinco contratados este ano. Então estou levando a Expo Noivas esse novo trabalho”, disse

Assim como Jacke, Jacklin reitera que o evento abre porta para o empreendedorismo. “A Expo Noivas é sem dúvida, a maior vitrine para eventos em Mato Grosso do Sul. Sempre penso que é o lugar onde vou reforçar a minha marca e fechar contratos, mas costumo dizer que a Expo Noivas é principalmente reforçar a marca. Porque o networking é essencial nesse universo. É uma forma de engrandecer e aumentar o nosso acesso e o nosso contato com os clientes”, reforçou.

Experiência

A modelo e estudante de jornalismo, Luísa Oliveira, desfilou para um estilista de vestidos de noiva e representou um salão de beleza, na edição do ano passado. Ela relata que sua experiência como profissional foi muito positiva. “O evento é muito lindo, gigantesco, tem muitas noivas e noivos, até mesmo de outras cidades, nem todo mundo é de Campo Grande. Então você vê que é um evento de referência mesmo quando se fala em feiras de noivas em Mato Grosso do Sul”, disse em entrevista ao jornal O Estado.

Segundo Luísa, o local é “o mundo das noivas”, mas ainda serve para encontrar contatos e fornecedores para outros segmentos. “Você vai encontrar tudo o que precisa para realizar um evento: desde DJ, de salão de beleza, estilista, maquiador e buffet. É também uma oportunidade de quem vai ao evento conseguir contatos para outros tipos de cerimônias . Por meio desta feira, você consegue ter contato com empresas que prestam outros tipos de serviços, não só para noivas”, relata.

Expectativas e tendências

Indicado como o maior evento para festas, tanto Jacke quanto jacklin estão com muita expectativa para a edição deste ano, e aguardam para mostrar o potencial do seus empreendimentos para os possíveis clientes. “A expectativa é sempre muito grande. A gente sabe que os noivos, principalmente as noivas, (risos) também esperam ansiosamente por esse evento. Então, mais do que a celebração de muitos contratos, nossa expectativa é poder atender o maior número de clientes com toda excelência que orienta as atividades da nossa empresa, sempre desejando que seja um sucesso para todos os expositores que estarão juntos com a gente”, espera Jacke.

“As expectativas são as melhores, para poder apresentar meu trabalho, pois muita gente não conhece o ofício de celebrante de casamento. Temos que ser sempre positivos”, complementa a celebrante.

Sempre em renovação, com diferentes temas, técnicas e estilos, Jacke acredita que a ‘tendência’ para os casamentos é principalmente, a celebração de um momento único, acima de tudo. “Nossa visão de mercado é de entender que o casamento, como também os outros tipos de eventos, é um momento único. Não se trata só de um produto ou serviço, mas de experiência e memória. Por isso nossa aposta é sempre na qualidade e na excelência dos produtos e serviços oferecidos aos nossos clientes. A tradição sempre fala mais alto, então o resgate das memórias afetivas das relações familiares, a ancestralidade da nossa cultura, tudo isso marca a celebração de cada tipo de evento”.

Jacklin reitera que a Capital está alinhada com as tendências do país. “Sim, principalmente nesses segmentos, de buffet, vestidos de noivas, cores, as tendências nacionais acabam sim chegando para nós. Até mesmo como celebrante de casamento”, finaliza.

Livro especial

Para quem for conferir a Expo Noivas, poderá adquirir o lançamento literário “Eu disse sim, e agora?”, um livro da Editora Gente, recheado de dicas sobre casamento, noivado, festa e até mesmo sobre ansiedade matrimonial. São 17 especialistas que trazem orientações e dicas para planejar o dia da festa, finanças, lua de mel, beleza, vestido, emoções, tudo para que os noivos possam vivenciar esse grande dia de forma inesquecível.

No capítulo “Mente Realizada” a autora Gláucia Gomes dá ensinamentos sobre o casamento perfeito.

“A Expo Noivas é uma grande oportunidade de divulgação do livro recém lançado pela Editora Gente, “Eu disse sim, e agora?” do qual eu faço parte juntamente com16 autores, especialistas experientes no mercado de noivas nas mais diferentes áreas como assessoria, planejamento financeiro, festa, cerimonialista, vestido, beleza, emagrecimento, e muito mais. Eu estou trazendo no capítulo “Mente Realizada Casamento Perfeito” a gestão emocional que permite aos noivos neutralizarem medos, inseguranças e ansiedades com o método próprio chamado Realizadamente”

“O meu propósito é capacitar as pessoas a avançarem nas suas realizações de forma mais leve, eficiente e equilibrada. A Expo noivas é um momento importante para quem está em busca das últimas novidades da área e estou muito feliz de vir de SP especialmente para participar deste tradicional evento na agenda nacional”, declarou Gláucia Gomes.

Garanta seu livro físico pelo link: https://bit.ly/4aQAYff ou de forma digital por meio da Amazon.

Por Carolina Rampi

