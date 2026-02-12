Sidrolândia recebe R$ 1,2 milhão em emendas de Rodolfo Nogueira; Rodrigo Basso destaca parceria

O prefeito de Sidrolândia, Rodrigo Basso, agradeceu ao deputado federal Rodolfo Nogueira pela destinação de recursos que irão beneficiar diretamente a população do município. Ao todo, foram enviados R$ 1 milhão em emendas parlamentares para a pavimentação de um trecho na região do Tupã Cereta, além de R$ 200 mil para investimentos na rede municipal de ensino.

De acordo com a Prefeitura, a obra de pavimentação do trecho do Tupã Cereta tem início previsto ainda para este ano. A melhoria é considerada estratégica para a mobilidade urbana e para o escoamento da produção, trazendo mais segurança e qualidade de vida aos moradores da região.

Na área da educação, os R$ 200 mil serão utilizados para a compra de aparelhos de ar-condicionado para as escolas municipais. O objetivo é proporcionar mais conforto térmico para alunos e professores, especialmente durante os períodos de altas temperaturas.

O prefeito Rodrigo Basso destacou a importância da parceria com a bancada federal para viabilizar investimentos no município. Já o deputado Rodolfo Nogueira reforçou o compromisso com Sidrolândia, afirmando que seguirá destinando recursos para áreas prioritárias como infraestrutura e educação.

