Educação em Cores: projeto promove criação de murais com graffitis

Disponível em oito municípios de MS com diversos eixos temáticos e rodas de conversa

Promover o acesso à cultura como ferramenta de transformação social é o objetivo central do projeto ‘Educação em Cores’, que está percorrendo oito municípios com uma programação itinerante. A iniciativa prevê a criação de murais em escolas públicas e estaduais, além da realização de rodas de conversa com os alunos. A proposta busca despertar o interesse dos jovens pela arte e pela cultura, bem como apresentar possibilidades profissionais no campo artístico.

O projeto irá percorrer as cidades de Caarapó, Deodápolis, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Maracaju, Rio Brilhante e Vicentina, levando arte e diálogo para dentro das escolas públicas e estaduais. Em cada cidade, será realizado um mural artístico com temática específica, que além de valorizar o espaço escolar, busca transmitir mensagens relevantes. Os murais serão inspirados em eixos temáticos contemporâneos como sustentabilidade, diversidade, cultura sul-mato-grossense e iniciativas em prol da paz mundial.

O projeto Educação em Cores também promoverá rodas de conversa nas escolas, abordando os temas retratados nos murais. A proposta é levar essa linguagem artística para espaços frequentados por jovens da periferia, de escolas públicas e de contextos tradicionais, como forma eficiente de discutir questões ambientais, sociais e culturais. A ideia é despertar o interesse dos jovens para questões de empoderamento, identidade e relevância global, por meio da arte urbana e da interação direta com quem a produz.

Colorindo Com Educação

Para a reportagem do Jornal O Estado, a idealizadora e produtora do projeto Damata também estará envolvida nas realizações dos murais.Sul-mato-grossense de nascença, sempre utilizou a arte como forma de comunicação, iniciou com a carreira artística em 2017 e desde então une sua formação em Gestão Ambiental pesquisando restauração ambiental sócio participativa junto a comunidades tradicionais com a sua pesquisa artística afim de representar mulheres, os povos originários do MS e a fauna e flora brasileira gerando impacto e visibilidade para as pauta ambientais.

Atualmente sua principal linguagem é o muralismo/graffiti mas também trabalha com o desenho analógico e digital, produção cultural, intervenção e performance, maquiagem artística, rima/poesia e fotografia.Ela será responsável pelo eixo Sustentabilidade, Meio Ambiente e o Bioma Cerrado na Escola Estadual Édson Bezerra em Itaporã.

“Busquei selecionar artistas diversos (mulheres, pessoas indígenas, negras, LGBTS) para conseguir transmitir as várias perspectivas de ser artista, além de selecionar artistas de renome nas artes do muralismo/Graffiti, infelizmente para essa edição do projeto não contaremos com a participação das crianças no processo de pintura, mas é uma ideia para as próximas edições”, afirma.

Segundo a artista Demata, a arte, de forma geral, está diretamente ligada à criatividade. Em ambientes tão padronizados como as escolas, os murais do projeto “Educação em Cores” buscam ampliar o repertório cultural de crianças e jovens, estimulando a autoestima, a imaginação e a autoconfiança.

“Durante as rodas de conversa, a proposta é que o artista compartilhe seu processo criativo e como conseguiu traduzir a temática do mural em seu estilo artístico. Também falamos sobre como começamos na carreira e como é trabalhar com arte em Mato Grosso do Sul, com o objetivo de inspirar e servir de exemplo para crianças e jovens que sonham em seguir esse caminho”, explica.

Demata destaca ainda que o projeto tem como intenção deixar uma memória afetiva marcante na vida dos estudantes. “Esperamos que essas atividades fiquem guardadas com carinho como uma lembrança especial da infância, fazendo com que eles se sintam valorizados e lembrados. Essa é, inclusive, uma das grandes motivações: inspirar jovens artistas a acreditarem que é possível seguir carreira na arte, especialmente em cidades do interior, onde geralmente há pouco incentivo”, finaliza.

Todos os murais são produzidos por artistas locais em escolas públicas de Mato Grosso do Sul que estarão sendo divulgadas através das redes sociais @coranteproducoes. As próximas atividades estão agendadas para:

– 22 e 23 de abril – Mural com Erika Pedraza, em Maracaju

– 5 a 9 de maio – Mural com Henrique Souza, em Vicentina

– 21 e 22 de maio – Mural com Taís Maia, em Caarapó

– 3 e 4 de junho – Mural com Aline de Souza, em Glória de Dourados

– 24 e 25 de junho – Mural com Lumar, em Fátima do Sul

Amanda Ferreira e Carolina Rampi