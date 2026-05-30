Domingo tem yoga, patinação, festival gastronômico e atrações culturais em Campo Grande

Domingo (31) será de lazer, esporte, gastronomia e cultura em Campo Grande. A programação reúne atividades para todas as idades, com aulão gratuito de yoga no Parque das Nações Indígenas, treinão de patinação no Parque dos Poderes, encerramento do Festival do Hambúrguer com competição gastronômica e almoço musical.
Quem prefere passeios culturais também poderá visitar museus e espaços históricos espalhados pela Capital.
Yoga no Parque das Nações Indígenas
O aulão gratuito de yoga convida o público para uma manhã de conexão com a natureza e bem-estar.
Horário: 9h
Local: Em frente ao Monumento – entrada Guarani, entre o Bioparque e a Cidade do Natal
Entrada: Gratuita
Treinão de férias de patinação no Parque dos Poderes
O evento reúne aulas para iniciantes, treinos de modalidades, dicas de aperfeiçoamento e atividades voltadas para amantes da patinação.
Horário: 9h
Local: Em frente à Secretaria de Estado de Educação – Parque dos Poderes
Entrada: Gratuita
Festival do Hambúrguer encerra programação com competição gastronômica
O domingo terá shows musicais e a disputa que vai eleger o melhor hambúrguer do festival, com avaliação de jurados técnicos.
Horário da competição: 15h
Local: Vila Morena – Altos da Avenida Afonso Pena
Almoço musical anima domingo no Estoril
O cantor Paulinho Manassés se apresenta durante o almoço especial de encerramento do mês no Estoril.
Horário: 12h
Local: Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20 – Jardim Autonomista
Entrada: Gratuita para sócios e não sócios (sem acesso às áreas de lazer)
Espaços culturais para visitar em Campo Grande
Museu Casa-Quintal Manoel de Barros
Endereço: Rua Piratininga, 363 – Jardim dos Estados
Funcionamento: Segunda a sexta, das 10h às 14h; sábados, das 10h às 12h
Memorial da Cultura Indígena
Endereço: Rua Terena, 88 – Aldeia Marçal de Souza
Funcionamento: Segunda a quinta, das 7h30 às 17h30; sextas, das 7h30 às 13h30
MIS – Museu da Imagem e do Som
Endereço: Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559
Funcionamento: Segunda a sexta, das 7h30 às 17h30; sábados, das 8h às 18h
Complexo de Museus da UFMS
Endereço: Cidade Universitária
Funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 11h e das 13h às 17h
Museu José Antônio Pereira
Endereço: Avenida Guaicurus – Jardim Monte Alegre
Funcionamento: Terça a sexta, das 9h às 17h; sábados e domingos, das 13h às 17h.
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