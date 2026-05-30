Domingo tem yoga, patinação, festival gastronômico e atrações culturais em Campo Grande

Domingo (31) será de lazer, esporte, gastronomia e cultura em Campo Grande. A programação reúne atividades para todas as idades, com aulão gratuito de yoga no Parque das Nações Indígenas, treinão de patinação no Parque dos Poderes, encerramento do Festival do Hambúrguer com competição gastronômica e almoço musical.

Quem prefere passeios culturais também poderá visitar museus e espaços históricos espalhados pela Capital.

Yoga no Parque das Nações Indígenas

O aulão gratuito de yoga convida o público para uma manhã de conexão com a natureza e bem-estar.

Horário: 9h

Local: Em frente ao Monumento – entrada Guarani, entre o Bioparque e a Cidade do Natal

Entrada: Gratuita

Treinão de férias de patinação no Parque dos Poderes

O evento reúne aulas para iniciantes, treinos de modalidades, dicas de aperfeiçoamento e atividades voltadas para amantes da patinação.

Horário: 9h

Local: Em frente à Secretaria de Estado de Educação – Parque dos Poderes

Entrada: Gratuita

Festival do Hambúrguer encerra programação com competição gastronômica

O domingo terá shows musicais e a disputa que vai eleger o melhor hambúrguer do festival, com avaliação de jurados técnicos.

Horário da competição: 15h

Local: Vila Morena – Altos da Avenida Afonso Pena

Almoço musical anima domingo no Estoril

O cantor Paulinho Manassés se apresenta durante o almoço especial de encerramento do mês no Estoril.

Horário: 12h

Local: Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20 – Jardim Autonomista

Entrada: Gratuita para sócios e não sócios (sem acesso às áreas de lazer)

Espaços culturais para visitar em Campo Grande

Museu Casa-Quintal Manoel de Barros

Endereço: Rua Piratininga, 363 – Jardim dos Estados

Funcionamento: Segunda a sexta, das 10h às 14h; sábados, das 10h às 12h

Memorial da Cultura Indígena

Endereço: Rua Terena, 88 – Aldeia Marçal de Souza

Funcionamento: Segunda a quinta, das 7h30 às 17h30; sextas, das 7h30 às 13h30

MIS – Museu da Imagem e do Som

Endereço: Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559

Funcionamento: Segunda a sexta, das 7h30 às 17h30; sábados, das 8h às 18h

Complexo de Museus da UFMS

Endereço: Cidade Universitária

Funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 11h e das 13h às 17h

Museu José Antônio Pereira

Endereço: Avenida Guaicurus – Jardim Monte Alegre

Funcionamento: Terça a sexta, das 9h às 17h; sábados e domingos, das 13h às 17h.

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