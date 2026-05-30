Prefeita Adriane Lopes toma vacina contra a gripe e reforça campanha de imunização em Campo Grande

Chefe do Executivo municipal recebeu a dose contra a influenza e fez apelo para ampliar a cobertura vacinal em Campo Grande

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), recebeu neste sábado (30) a vacina contra a gripe durante uma ação social realizada na comunidade quilombola Buriti, em Campo Grande

Após receber a dose, a prefeita utilizou as redes sociais para destacar a importância da vacinação como forma de prevenção contra a doença, especialmente neste período de maior circulação do vírus.

“Hoje foi dia de tomar a vacina contra a gripe. A vacinação é uma das formas mais simples e eficazes de prevenir complicações causadas pelo vírus, especialmente neste período de maior circulação da doença”, afirmou.

Adriane também aproveitou para incentivar a população a procurar uma unidade de saúde e se imunizar.

“Se você está assistindo a este vídeo e não se vacinou, procure uma das unidades de saúde e tome a vacina”, disse.

A campanha de vacinação contra a influenza segue em Campo Grande, com aplicação das doses nas unidades de saúde da rede municipal. A imunização é considerada uma das principais estratégias para reduzir casos graves, internações e mortes provocadas pela gripe.

Quem pode se vacinar?

A vacina está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade. Apesar da ampliação do público-alvo, a Sesau reforça a importância da imunização entre os grupos considerados mais vulneráveis às complicações causadas pela gripe.

Entre os grupos prioritários estão idosos, crianças, gestantes, pessoas com comorbidades e imunossuprimidos. Conforme a pasta, essas pessoas apresentam maior risco de agravamento do quadro clínico e de internações decorrentes da doença.

Para receber a dose, é necessário apresentar um documento pessoal e, se possível, a carteira de vacinação. O atendimento será feito exclusivamente nos horários divulgados pela prefeitura.

A mobilização integra as ações do município para aumentar a cobertura vacinal e reduzir a circulação de vírus respiratórios durante o período de frio.

** Colaborou Juliana Aguiar

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