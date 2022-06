Em cena eletrizante, Levi é devorado por piranhas na novela Pantanal

No capitulo de ontem (13), do remake da novela Pantanal, o vilão da trama, Levi (Leandro Lima), capotou do barco onde fugia. As cenas renderam memes na internet e a atuação de Leandro rendeu aplausos e elogios dos fãs da novela.

Após sequestrar Muda (Bella Campo), o vilão levou um tiro no braço no braço por Juma (Alanis Guillen), na tentativa de salvar a amiga. Ensanguentado, ele fugirá para o rio, dando de cara com Tibério (Guito) e Trindade (Gabriel Sater).

O trio começou a discutir, quando Levi caiu no rio. Tibério ainda tentou salvar o homem, que se negou a aceitar a ajuda do inimigo. O sangue do ferimento do vilão atraiu as piranha do rio, que devoraram o personagem.

Confira a cena:

PIRANHAS MARRUÁ!!!!!! Juma meteu chumbo no Levi e como sempre as aliadas do clã Marruá terminaram o serviço!!! Cena eletrizante, NOVELÃO #Pantanal #Pantanar pic.twitter.com/l2yMjrTZEg — Lua Marruá 🐆 (@LuaaBadass) June 14, 2022