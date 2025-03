Detran-MS anuncia novo leilão com mais de 100 veículos para circulação

Visitiação presencial dos veículos poderá ser realizada em Dourados

Nesta terça-feira (18), o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) abriu um leilão online de veículos que segue até o dia 1º de abril.

As modalidades dos veículos são: circulação, sucata aproveitável e sucata inservível. A visitação presencial aos lotes será nos dias 27, 28 e 31 de março das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30, no pátio da AUTOTRAN, localizado na Rua Coronel Ponciano de Mattos Pereira, 51-B, Jardim Colibri. O certame sob responsabilidade da leiloeira credenciada, Aparecida Maria Fixer, oferta veículos recolhidos em 20 municípios do Estado.

Na modalidade para circulação são 105 lotes de veículos, sendo 84 motocicletas e 21 carros. O automóvel FIAT/UNO WAY 1.0 2012/2013 na cor branca, é o lote n° 1 e também um dos destaques deste certame. O lance inicial dele é de R$ 7.623,00.

Para quem tem preferência por veículos de duas rodas o lote n° 74 é uma das 84 opções disponíveis. A motocicleta HONDA/CG 160 FAN 2020/2020 de cor vermelha, está com lance inicial de R$ 3.385,00.

Na modalidade sucata aproveitável, destinada a pessoas jurídicas devidamente credenciadas em qualquer DETRAN do Brasil, são ofertados 41 lotes de veículos, sendo 27 motocicletas e 36 automóveis. Já na modalidade de sucata inservível, o lote único é composto de 238 motocicletas e 03 automóveis, pesando aproximadamente 24.570,00 KG de material ferroso. Deste certame podem participar pessoas jurídicas que operem no ramo de siderurgia, de fundição ou de reciclagem credenciadas junto ao Detran-MS.

O edital completo com a descrição de todos os lotes disponíveis está na edição n° 11.775 do Diário Oficial do Estado (DOE) e pode ser conferido aqui.

