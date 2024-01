Doctor Who: Trailer do especial de 60 anos revela o retorno do décimo Doutor

Os fãs de Doctor Who têm motivos para comemorar, pois a BBC recentemente lançou um novo trailer do Especial de 60 anos da série, que marca o retorno do icônico Décimo Doutor, interpretado por David Tennant. Além do especial de 60 anos, a 14ª temporada de Doctor Who está prevista para retornar em novembro, prometendo mais aventuras emocionantes.

O trailer, oferece um vislumbre emocionante do retorno de Tennant ao papel do Doutor, anos após sua última aparição na série de ficção científica britânica. O Doutor e Donna retornam para três episódios especiais em Novembro, e as especulações que giram em torno do enredo do especial, é se Donna Nobble irá sobreviver desta vez.

Sobre a série

Doctor Who é conhecida por suas viagens no tempo e espaço, bem como por seu personagem principal, um alienigena do planeta Gallifrey que possui uma grande fé na humanidade e interefere na vida cotidiana para resolver injustiças. A nave espacial do Doutor, a TARDIS, tem a forma de uma cabine telefônica azul, que são tradicionalmentes as cabines de policia da Inglaterra. Mas ela possui muitos segredos que nem o Doutor consegue decifrar.

Uma mudança notável na série foi a saída de Chris Chibnall, que esteve à frente da equipe criativa nos últimos cinco anos. Russell T. Davies, que já trabalhou na franquia desde a estréia da série moderna até 2010, assumirá o comando da série mais uma vez.

Outra notícia empolgante para os fãs é que a BBC fechou um acordo com a Disney Branded Television para disponibilizar episódios inéditos de Doctor Who no catálogo do Disney+ a partir deste ano. Isso significa que os fãs terão mais formas de acompanhar as aventuras do Doutor e sua TARDIS.

Confira o trailer legendado abaixo:

