Ginásio Guanandizão inaugura polo de ginástica rítmica na capital

No dia 4 de setembro, a cidade de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), celebrou a inauguração do novo polo de ginástica rítmica no ginásio Guanandizão. Essa iniciativa visa ampliar o atendimento à comunidade e tornar a prática da modalidade mais acessível, promovendo, assim, um estilo de vida saudável e ativo entre os moradores da região. A ginástica rítmica é reconhecida por seus benefícios tanto para a saúde física quanto mental.

O novo espaço faz parte do programa Movimenta Campo Grande e representa um importante passo na expansão e diversificação das opções esportivas disponíveis para a população da cidade. A Funesp, responsável por essa iniciativa, está empenhada em incentivar a descoberta de talentos e apoiar o desenvolvimento de atletas em diversas modalidades esportivas.

Para o diretor-presidente da Funesp, Maicon Mommad, essa inauguração reflete o compromisso da Prefeitura de Campo Grande em descentralizar o acesso ao esporte: “Esses novos polos de ginástica são apenas o começo de uma série de iniciativas que visam enriquecer o cenário esportivo em nossa cidade. A Funesp está determinada a continuar trabalhando em prol do esporte e do lazer, proporcionando mais oportunidades e alegria para as famílias campo-grandenses.”

Heide Furtado, mãe de uma das alunas matriculadas no polo, compartilhou sua experiência: “A minha primeira filha praticava no polo das Moreninhas, hoje faz faculdade de Educação Física e é estagiária. Eu moro no Jardim Leblon, o Guanadizão ficou bem melhor. A minha segunda filha, Anna, pratica lá agora, ficou ótimo, porque consegue atender as regiões mais próximas, com um trabalho lindo, as professoras são empenhadas e com muito conhecimento.”

Humberto da Silva Brandão, pai de uma aluna do novo polo, também elogiou a iniciativa: “Achei muito bom. Eu moro distante no bairro Monte Castelo. Minha esposa a leva pela manhã e ela está gostando, está sendo excelente para o desenvolvimento dela, está adorando.”

Ligiane Franco, mãe de outra aluna, falou sobre como as aulas de ginástica rítmica têm impactado positivamente a vida de sua filha: “Ela está amando. Ano passado ela teve várias crises de pânico, e as aulas têm ajudado demais. Ela tem uma habilidade natural para ginástica, e com a experiência das professoras está aprimorando e desenvolvendo bastante. Creio que a ginástica tem grande potencial de mudar a vida da minha pequena, uma imensa possibilidade de despertar nela a vontade em seguir carreira, além de melhorar fatores físicos, psicológicos e sociais. Graças a Deus ela foi mais forte e hoje está liberta dessa síndrome.”

A professora responsável pelo projeto, Adenizia Julião, destacou o sucesso da inscrição, com mais de 135 meninas inscritas e a detecção de possíveis talentos para futuras turmas de treinamento.

O projeto é coordenado pela Diretoria de Esporte e Lazer – DDEL e já está atendendo 135 alunas de 5 a 9 anos, nos períodos matutino e vespertino, nas segundas e quartas-feiras, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Há ainda inscrições abertas para preenchimento de 35 vagas, com documentos necessários listados.

As iniciativas esportivas oferecidas pela Fundação Municipal de Esporte de Campo Grande por meio do Programa Movimenta Campo Grande visam ampliar o acesso ao esporte e ao lazer, contribuindo para o desenvolvimento humano e sustentável da cidade. Com mais de 100 locais de atendimento e mais de 12 mil inscritos, esses programas desempenham um papel crucial na promoção de um estilo de vida ativo e saudável na comunidade.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande