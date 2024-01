De alimentação a medicamentos, feira pet mostra novidades do mercado animal e ação social na Capital

Começou na tarde de ontem (22) em Campo Grande, a Show Pet Brasil, feira pet que expõe os mais diversos produtos e serviços do segmento pet em Mato Grosso do Sul. O evento conta com mais de 40 stands, e vai até este domingo (24), em parceria com a Prefeitura da Capital por meio do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), Governo do Estado, OAB MS (Ordem dos Advogados do Brasil) entre outros.

Esta é a quarta edição da feira, após três anos interrompida por conta da pandemia de Covid-19. Conforme o idealizador e organizador do evento, Leandro Reis, a feira é considerada a maior do segmento pet do Mato Grosso do Sul e que segue com o objetivo de ser a maior do Centro-Oeste.

“O evento não tem só negócios, ele o cunho social, o bem-estar animal, a gente coloca o os nossos cães, gatos, araras, enfim, roedores, serpentes, tudo que é voltado para o segmento pet em primeiro lugar, que é pra que a gente possa pensar um pouco e refletir, até porque a gente tem alguns trabalhos sociais, a gente apoia alguns trabalhos sociais que é voltado ao combate dos maus tratos, animais abandonados de rua”.

Com expositores de diversas empresas, indústrias, laboratórios, clínicas veterinárias entre outros, o evento buscar fazer uma ponte entre empresas e o público sul-mato-grossense.

“A expectativa é que todos os expositores façam bons negócios, que os animais sejam adotados, que o número de castrações disponibilizado pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) seja atingido. Inclusive, o Governo do Estado vestiu a camisa quando apresentamos o projeto, porque a gente também trata de políticas públicas”, disse o organizador.

Na última edição, realizada em 2019, houve mais de 500 animais no encontro de raças e o objetivo este ano é de pelo menos 800 animais. Além disso, o evento recebeu 13 mil pessoas em 2019, e este ano a organização pretende reunir o dobro de público.

O tatuador Gabriel Araújo Alencar, profissional da Arenka 67, foi um dos expositores da feira, com orientações e stand de flash tattos de animais. “É a primeira vez que um tatuador participa da Show Pet Brasil, dentre todas as suas edições. Estou me sentindo muito honrado porque em toda minha vida sempre tive contato com animais, sempre tive cachorro e ajudei animais de rua e hoje estou tendo a oportunidade de representar algo que acredito muito”.

Gabriel destaca que a feira tem outros focos além do empreendedorismo, como o cuidado animal e políticas públicas. “Eu cheguei aqui com uma visão do empreendedorismo, mas no lançamento da feira veio diversas Ongs do Mato Grosso do Sul falar sobre políticas públicas relacionadas a isso, que o governo não vem se atentando. Existem ongs que as donas assam dificuldade para conseguir manter e isso foi algo que me chamou a atenção. O governador Eduardo Riedel disse que já tem em desenvolvimento algumas políticas em relação a conscientização animal e ao abandono”.

Os stands focados em saúde animal também são destaques no evento. O médico veterinário Erick Henrique de Oliveira, trouxe informações e orientações sobre a prática da fisioterapia e reabilitação veterinária.

“A gente acaba pensando que a fisioterapia é restrita a pessoas com mais condições ou algo muito fora do nosso comum, mas não é assim. Conseguimos abordar com várias modalidades de alto nível, pacientes com todas as conformações: com alterações e patologias ortopédicas, neurológicas, perda de peso, melhora cardiorrespiratória. Muitos pacientes conseguem melhorar sua qualidade de vida com o auxilio da fisioterapia”, disse.

Outro stand de saúde pet foi da Fórmula Animal, especializada em farmácia e manipulação de medicamentos veterinários em Campo Grande. As médicas veterinárias Laíse Couto Miranda e Fernanda Pereira explicam sobre os produtos e a prática de manipulação.

“Nós trabalhamos com a farmácia de manipulação de medicamentos veterinários. Então nós desenvolvemos, manipulamos todos os tipos de medicação e produtos de higiene para pet. Viemos para a divulgação dos nossos produtos e conversar com o tutor sobre a importância da manipulação veterinária”.

Além disso, há orientação aos tutores sobre o câncer nos animais, doença que assim como nos humanos, é de extrema relevância.

“O câncer é uma doença que a gente vê em muitos animas, cães, gatos e até em animais exóticos. Precisamos conversar sobre a conscientização do tutor em levar o animal ao veterinário quando ver alguma coisa estranha, algum nódulo, alguma coisinha ali que não é normal. Por muitas vezes o câncer é uma doença silenciosa, então a gente tem que se atentar aos sinais clínicos e sempre levar ao veterinário”.

A alimentação também foi destaque na feira, principalmente para aqueles que foram ao local em busca de uma boa amostra grátis. Oséias Félix, representante comercial de rações na Capital, trouxe para o evento novidades da marca para os tutores.

“Já é o quarto ano da Show Pet e estamos desde o primeiro evento. O nosso intuito é divulgar um dos nossos novos produtos, que é 100% natural e fidelizar a nossa marca. A sete anos somos líder no seguimento de ração premium aqui em Mato Grosso do Sul”.

Ana Clara Rosa, dona do hotel e creche para animais Personal Pet, participa da feira para mostrar um ramo que vem surgindo na Capital.

“Temos hotel e creche para cães e como não conseguimos trazer o nosso produto pra cá, trouxemos um óculos de realidade virtual e vamos passar imagens 360 graus do local, que gravamos dentro do hotel e da creche. A pessoa vai poder ver lá dentro pela ótica dos cães”.

“Temos uma rotina de atividades: pela manhã são atividades físicas, almoço, horário de dormir e após atividades cognitivas, além de ‘boletins’ e formaturas para os pets. Precisa ser sociável com pessoas e outros animais. Para os gatos oferecemos o serviço de pet sitter”, explica.

A tutora Larissa Santos foi ao evento principalmente para aproveitar a presença do CCZ. “Eu vim para conhecer e ver como vai funcionar a feira. Também para vacinar, colocar microchip, e fazer o exame de sangue para leishmaniose que eles estão oferecendo, que é muito importante. Conhecer mais as diversas rações os produtos, e os pontos de venda”, conta.

Serviço

A Show Pet é realizada neste sábado e domingo (24), com palestras, feira de adoção, palestra do Sebrae/MS e sorteio de brindes, no estacionamento do shopping localizado no bairro Jóquei Club.

Leia mais: