Semana do Cinema: Cine Sesc leva música, memória e cultura brasileira para a tela do Teatro Prosa

A programação de cinema do Sesc Teatro Prosa no fim de maio vai transformar a sala de exibição em um passeio por diferentes retratos da cultura brasileira. Entre os dias 26 e 29 de maio, o público poderá acompanhar documentários e produções nacionais que passam pela música, pela memória afetiva e pelas identidades culturais do país, em sessões do Cine Sesc e do Cine Maturidade. Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis na plataforma Sympla.

Abrindo a programação, no dia 26 de maio, às 14h, o Cine Maturidade exibe o longa “Seu Cavalcanti”, dirigido por Leonardo Lacca. O filme acompanha a trajetória de um homem com mais de 90 anos que, após enfrentar uma situação que abala sua autonomia, embarca em uma jornada para recuperar sua independência e reconhecimento social. Voltada especialmente ao público 60+, a sessão contará ainda com bate-papo mediado após a exibição. A classificação é de 12 anos.

No dia 27 de maio, às 19h, o Cine Sesc apresenta o documentário “3 Obás de Xangô”, de Sergio Machado. O filme revisita a amizade entre Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé, três nomes fundamentais na construção do imaginário cultural baiano. A obra mergulha nas influências do candomblé, do mar e da vida popular na formação artística do trio e na maneira como suas produções ajudaram a consolidar a identidade cultural da Bahia. Classificação: 14 anos.

A programação segue no dia 28 de maio, também às 19h, com “Amazônia Groove”, dirigido por Bruno Murtinho. O documentário percorre a Amazônia paraense revelando artistas, ritmos e tradições musicais ainda pouco conhecidos do grande público brasileiro. Entre paisagens e histórias de vida, o filme apresenta a força cultural da região e suas sonoridades únicas. A classificação é livre.

Encerrando a mostra, no dia 29 de maio, às 19h, será exibido “Luiz Melodia – No Coração do Brasil”, documentário de Alessandra Dorgan sobre a trajetória de Luiz Melodia. Guiado pela própria voz do artista e por imagens raras de arquivo, o longa retrata a originalidade e liberdade criativa de Melodia, além de sua importância para a música brasileira. A classificação é de 12 anos.

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.