Intercâmbio de bailarina de MS resulta em oficina e homenagem a profissionais da saúde

A valorização dos sentidos e emoções por trás dos movimentos do corpo, além da partilha de experiências, fazem parte da segunda etapa do projeto de dança “Onde Nasce da Fonte do Ser?”. Resultado de residência artística realizada na Espanha, a pesquisa para o desenvolvimento de um solo envolveu a realização, durante o mês de maio, de oficinas e homenagem a profissionais da saúde que atuaram durante a pandemia da covid-19, em Campo Grande (MS).

Financiado pela Lei Paulo Gustavo, por meio de edital da Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande (SECTUR), o projeto é realizado por Luiza Rosa, que reside na cidade, e por Nathalia Pettengill Fernandes, que reside na Espanha e é responsável pela direção artística. Durante o mês de abril, a dupla se encontrou no município de Sotillo de La Andrada para desenvolver o processo criativo inspirado na música “Quem sabe isso quer dizer amor”, de autoria de Milton Nascimento, Lô e Márcio Borges.

Na volta para Campo Grande, o resultado da pesquisa foi compartilhado através de oficinas com a Companhia de Dança Selma Azambuja e com os alunos do curso superior em Dança da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). “O intuito foi o de partilhar os caminhos percorridos na concepção da proposta, algumas ferramentas utilizadas durante a residência e a possibilidade de buscarem formas próprias de dar sentido às coisas e às proposições de movimento”, explica a bailarina Luiza Rosa, responsável pelo projeto.

Integrante da Cia de Dança Selma Azambuja e uma das participantes da oficina, a bailarina Beatriz Corbalam, elogiou a aliança entre teoria e prática durante a troca proporcionada pelo projeto. “Houve, realmente, essa partilha de um processo de criação, já que nós bailarinos tivemos a liberdade, dentro do que foi proposto, de experimentar novos caminhos e movimentos do nosso corpo. Pudemos investigar a nossa técnica, mas também buscar um novo sentido para a movimentação que fosse além daquilo que já estamos habituados a fazer em sala de aula. Foi uma experiência válida e de extrema importância para somar o nosso ofício”, destacou.

Os movimentos encontrados por meio da metodologia desenvolvida por Nathalia também resultaram na composição de um vídeo em homenagem aos profissionais da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), que estiveram na linha de frente na pandemia da covid-19.

Para Luiza, a expressão artística, neste caso, funciona como uma forma de agradecimento. “Eu tenho muito carinho por esse trabalho, que fiz como forma de agradecer, enquanto cidadã, enquanto artista e enquanto sociedade, por tudo que foi feito durante a pandemia. Enquanto os profissionais estavam na linha de frente, se expondo e se dedicando, eu buscava me proteger, me informar, e pude perceber o quanto eles foram fundamentais para todos nós. A arte tem a capacidade de lidar com características que parecem opostas, como o leve e o pesado, o triste e o alegre, e isso nos ajuda a enxergar as coisas de uma forma diferente”.

A apresentação do vídeo foi realizada durante o evento em alusão ao Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher, em 30 de maio. Representando a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, o secretário-adjunto Aldecir Dutra destacou, na ocasião, a importância de olhar para a saúde de forma integral. “A saúde vai muito além do físico. Ela envolve nosso emocional, nossas relações afetivas, nossa vida financeira, nossos momentos de lazer. O que desejamos é que cada servidor consiga olhar para si, entender o que faz sentido, o que dá prazer, e construir uma trajetória que tenha significado. Porque se não tiver, a pessoa adoece no caminho”.

Inspirações

Luiza Rosa e Nathalia Pettengill Fernandes, se encontraram pela primeira vez em Campo Grande, em 2023. Hispano-brasileira, Nathalia realizou, em breve passagem pela cidade natal, aulas de expressão corporal e movimento consciente. Luiza, que reside na capital sul-mato-grossense, foi uma das alunas.

Na ocasião, as pautas de improvisação proporcionaram a ampliação do volume e alcance dos movimentos, além do jogo com a densidade do ar, aprofundando a atenção sobre o espaço interior, o mundo sensível e o espaço interno – órgãos vitais e tecidos conectivos. Por proporcionar rico material de criação, as artistas decidiram buscar alternativas para aprofundar as experiências ali despertadas.

Aliar a metodologia desenvolvida por Nathalia aos sentidos despertados pelos versos da música do Milton Nascimento trouxeram novas possibilidades e, portanto, elementos consistentes para o desenvolvimento de um solo.

As artistas

Nathalia Pettengill Fernandes é bailarina, coreógrafa e professora de dança. É graduada em dança clássica, pelo Conservatório Real Profissional de Dança Mariemma (Madri, Espanha, 2019), mas sua trajetória começou anos antes, no Brasil. Dos 8 aos 15 anos, Nathalia integrou o estúdio “Isadora Duncan”. De 2013 a 2016, fez parte do “Grupo Jovem Beatriz de Almeida”. Atualmente, cursa o Grau Superior de Dança, no Conservatório Superior Maria de Ávila, também em Madri, na especialidade “coreografia e interpretação”. Nesta instituição, aprendeu repertórios de coreógrafos reconhecidos, como: Fabián Tomé, Sidi Larbi, Jiří Kylián, Chevi Muraday, Javier Guerrero e Javier Monzón.

Luiza Rosa possui formação técnica em ballet clássico por intermédio de cursos livres em estúdios dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Foi aluna no Estúdio de Dança Beatriz de Almeida. De 2004 a 2007, integrou a Ginga Cia. de Dança; de 2008 a 2010, fez parte do Coletivo Corpomancia. Em 2016, teve sua primeira experiência em dança fora do país: financiada por bolsa de intercâmbio cultural, do Ministério da Cultura realizou estágio artístico no “centro em movimento”, em Lisboa, Portugal, sob orientação de Sophia Neuparth. Luiza é graduada em Comunicação Social – Jornalismo (UFMS); possui especialização em Dança (UCDB); e concluiu mestrado e doutorado em Comunicação e Semiótica, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.