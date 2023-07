Dia do Raggae: Bob Marley e o músico regional serão homenageados na Esplanada Ferroviária

[Texto: Livia Bezerra, Jornal O Estado de MS]

Dois importantes nomes do reggae serão homenageados hoje (2) pela ARMS (Associação Reggae de Mato Grosso do Sul): o cantor jamaicano Bob Marley e o músico regional Lincoln Gouveia. O evento celebra o Dia Internacional do Reggae, lembrado ontem (1º) em todo o mundo e comemorado desde a década de 90, em homenagem a Bob Marley, principal difusor do estilo musical.

O tributo de hoje (2) terá a programação musical do coletivo Rockers Sound System, banda Canaroots, apresentação do Instituto Projeto Livres e alguns convidados especiais. A programação não é somente destinada aos adultos, pois o público infantil também terá muita diversão, com atividades lúdicas, oficinas e apresentação musical de DJs.

O evento tem caráter solidário para ajudar a ONG (Organização Não Governamental) Causadores da Alegria, que arrecada alimentos e agasalhos para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Movimento Reggae

Comemorado nesse sábado (1º), o Dia Internacional do Reggae faz referência ao movimento que vai além do gênero musical e luta pelos direitos dos negros, libertação da Jamaica (JM) e discute a importância da religião rastafári. A data é comemorada desde 1994 e foi definida pela organizadora jamaicana Andrea Davis pela inspiração no discurso de Winnie Mandela em Kingston (JM), nos anos 90. 1º de julho também homenageia o principal difusor do estilo, o Bob Marley (1945 – 1981), um dos nomes mais famosos da história do reggae.

O movimento, iniciado na década de 1960, era nomeado de rock steady (rock constante em português), ganhou visibilidade com a banda The Wailers, formada por Bob Marley,

Peter Tosh e Bunny Wailer. Além da música, o reggae discute temas de religião, amor, sexo e críticas sociais. Os artistas Jimmy Cliff, Desmond Dekker, Jackie Mittoo, Peter Tosh e o grupo musical Toots & The Maytals também são consideradas figuras icônicas do reggae.

Para o presidente da ARMS e fundador do Bloco do Reggae, Diego Manciba, o dia lembra a importância do reggae em unir diversas culturas. “O Dia Internacional do Reggae é uma data que nos lembra da importância desse gênero musical em unir pessoas de diferentes culturas e em promover a paz e a igualdade.”

Tributo

Hoje (2), a associação reggae, com apoio cultural da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande), TV e Rádio Educativa e Causadores da Alegria realiza um tributo em homenagem a Bob Marley e Lincoln Gouveia (1983-2021). A música ficará sob comando do coletivo Rockers Sound System, banda Canaroots, apresentação do Instituto Projeto Livres e alguns convidados especiais.

Para as crianças, terá contação de histórias, oficinas de desenho, cantigas populares e roda de música com violão, brincadeiras cantadas e gincana raiz. Também haverá apresentação do DJ Boli-Boli de reggae especialmente para

o público infantil e Sheyla Canamaro, com o projeto “Vem Cantar Comigo”.

Robert Nesta Marley, o Bob Marley nasceu em fevereiro de 1945, em Nine Mile (JM). Filho de uma afro-jamaicana e de um descendente de ingleses, Bob Marley ficou conhecido internacionalmente como um dos maiores cantores de reggae. O artista faleceu aos 36 anos, em 11 de maio de 1981 devido a um câncer, deixando milhões de fãs e admiradores de seu trabalho.

O artista regional Lincoln Gouveia foi vocalista e líder da banda sul-mato-grossense Canaroots e um dos idealizadores da ARMS, fundada em 2020 para promover o estilo musical em Mato Grosso do Sul. Ele faleceu em 2021 após sofrer um infarto em sua residência, em Campo Grande. O artista deixou um legado de amor pela música e pelo reggae.

“Figuras únicas”, é como descreve o presidente da associação sobre a dupla a ser homenageada. “Bob Marley e Lincoln Gouveia foram figuras únicas na comunidade do reggae. Bob Marley, reconhecido mundialmente como um mensageiro da paz, transmitiu, por meio de sua música, uma poderosa mensagem de amor, liberdade e resistência. Lincoln Gouveia foi um talentoso músico local que contribuiu para fortalecer a cultura e a cena reggae em nossa cidade, deixando sua marca e inspirando a criação da Associação Reggae de Mato Grosso do Sul.”

O evento, que será realizado na Esplanada Ferroviária, celebra o legado que a dupla deixou e apresenta a cultura reggae ao público campo-grandense. “O tributo nos permite homenagear dois ícones do reggae que influenciaram gerações e deixaram um legado musical significativo. Além disso, o evento promove a cultura reggae, inspirando a conscientização social, ambiental e a busca por uma sociedade mais justa e igualitária, que são as mensagens principais contidas nas músicas dos homenageados”, explica Diego.

Experiência memorável é o que a ARMS espera proporcionar ao público, neste domingo (2), com o tributo a Bob Marley e Lincoln Gouveia. “Nossa expectativa para este tributo é levar música reggae e toda a cultura envolvida, para todo o público campo-grandense. Esperamos que as pessoas possam vivenciar uma experiência inesquecível com seus familiares e amigos, celebrando a música e o legado de Bob Marley e Lincoln Gouveia”, revela o presidente, à reportagem.

Ele ainda ressalta a relevância que o tributo traz ao gênero musical. “Os eventos realizados na Capital celebram essa data de forma festiva e consciente, proporcionando momentos de conexão, disseminação de valores e amplificação da mensagem do reggae. É uma oportunidade de fortalecermos a cena local e difundirmos a cultura reggae para um público diversificado. A falta de conhecimento sobre o reggae, sobre a sua cultura e sua origem africana gera uma marginalização do estilo, tornando-o pouco divulgado, enfim, esse evento é importante para trazermos conhecimento às pessoas e acabar com qualquer forma de preconceito contra nossa cultura.”

Com caráter solidário, a organização sugere a doação de um quilo de alimento não perecível ou um agasalho para entrar no evento, que irá ajudar a ONG Causadores da Alegria. “Essa ação social é uma forma de compartilhar o amor e a generosidade, que são algumas das mensagens do reggae, unindo a celebração da música com ajuda ao próximo”, comenta Diego.

Toda a população está convidada a prestigiar o evento que, segundo o presidente, irá comemorar a música, diversão e o principal: o reggae! “Gostaríamos de convidar a todos para se juntarem a nós, nesse evento especial de tributo a Bob Marley e Lincoln Gouveia. Será uma celebração de música, cultura, diversão e muito reggae, onde poderemos nos conectar, dançar, cantar e espalhar as vibrações positivas. Agradecemos a todos que estão apoiando esse evento e convidamos a comunidade a acompanhar nossas ações por meio do nosso perfil no Instragram: @a.reggae.ms. One love, reggae massive!”, finaliza.

SERVIÇO: O show de Tributo a Bob Marley será neste domingo (2), às 15h, na Esplanada Ferroviária (avenida Calógeras, Centro, s/n). A entrada é a doação de 1 quilo de alimento não perecível ou 1 agasalho.