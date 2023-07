Gato triste: Conheça as prováveis razões para o desânimo do felino

[Texto: Caderno Viver Bem, Jornal O Estado de MS]

Saber se o gato está feliz pode ser desafiador, mas, por outro lado, ver o próprio gato triste e desanimado é algo que não passa despercebido e deixa qualquer tutor com o coração apertadinho, sem saber o que fazer. Bom, o primeiro passo é tentar descobrir o motivo por trás dessa tristeza. Quando um gato morre, o outro sente falta e pode ficar abalado com a ausência do irmão – mas também existem várias outras situações que deixam os gatos tristes.

AUSÊNCIA DE ALGUM FAMILIAR (OU ATÉ DE OUTRO PET) PODE DEIXAR O GATO TRISTE

Pode acreditar: gatos sentem saudades dos donos e de outros membros da família. Apesar de parecerem mais desapegados, os bichanos sentem falta dos humanos se eles passam muito tempo longe e é possível perceber isso quando você chega em casa e o felino está na porta te esperando.

Quando falamos de uma mudança mais brusca, como a saída de alguém de casa ou até o falecimento de um dos tutores, essa ausência logo é sentida pelo animal, deixando o gato triste. O mesmo vale para outros animais de estimação. É possível ver um gato triste e com saudade de outro animal quando eles se separam por algum motivo. Isso também pode incluir outras espécies, como cachorros que fazem parte da convivência com o gatinho.

FALTA DE ESTÍMULOS

Os gatos são animais com um comportamento marcado por instintos selvagens e que precisam de uma atenção especial quanto às suas necessidades físicas e mentais. A gatificação e o enriquecimento ambiental com arranhadores, nichos, prateleiras, caixas de areia, fontes de água e brinquedos são essenciais para dar conta disso. Caso contrário, é bem provável que você encontre um gato triste e desmotivado porque não recebe os estímulos certos. Dessa forma, além de ficar mais recluso e cabisbaixo, você também pode ter um gato estressado e ansioso.

REPRODUZIR O SENTIMENTO

Muita gente se pergunta se os gatos sentem a energia das pessoas e, de certa forma, pode-se dizer que sim. Esses animais são bastante sensíveis a tudo que acontece e as emoções humanas não passam despercebidas por eles. Isso quer dizer que os gatos sentem quando estamos tristes ou felizes – e o nosso estado de espírito pode refletir nos bichanos. Ou seja, ao ver um gatinho triste, vale fazer um autorreflexão sobre como você tem se sentido. Pode ser que o pet simplesmente esteja reproduzindo o mesmo sentimento de tristeza do dono.

MUDANÇAS REPENTINAS NA ROTINA

“Meu gato está triste e quieto, o que pode ser?” Esse é um questionamento muito comum depois de fazer alguma mudança – por menor que seja – na rotina do animal. Os felinos são um pouco resistentes a transformações, no geral, e por isso podem sentir bastante quando acontece uma mudança. Tanto mudanças de casa, quanto mudanças menores – como a mudança de móveis ou troca da ração – costumam deixar o gato triste e incomodado com a “novidade”.

A melhor dica é tentar fazer tudo gradualmente e respeitar o espaço do animal, mas sem deixar de cuidar dele. Por mais que seja um gato triste naquele momento, é importante se certificar de que o pet mantenha uma boa alimentação, hidratação e receba estímulos físicos e mentais (como brincadeiras e outras atividades).

COMO AJUDAR UM GATO TRISTE?

Não é difícil reconhecer um gatinho triste. Os sinais mais claros de que o felino não está bem incluem: falta de apetite, prostração, miados intensos e frequentes, fazer xixi fora da caixinha de areia e quadros de agressividade. Nessas horas, saber o que fazer quando o gato está triste e desanimado pode ser desafiador. Uma dica para aumentar o ânimo do bichano é dar mais atenção a ele e oferecer os estímulos certos (físicos e mentais). No entanto, em casos graves, é necessário consultar um veterinário, para mais orientações.

A melhor maneira de ajudar um gato triste é tentar prever qualquer mudança para tentar minimizar os impactos no animal. Se for mudar de casa, por exemplo, é importante que isso aconteça de forma gradual, para não abalar tanto o pet. Outras situações também devem ser pensadas com cautela, como a adoção de um novo bichinho.