Norte do Estado apresenta prioridades no PPA para os próximos 4 anos

Os municípios de Coxim, Alcinópolis, Camapuã, Costa Rica, Figueirão, Pedro Gomes, Rio Verde, São Gabriel do Oeste e Sonora receberam na sexta-feira (30) o Encontro Regional do Plano Plurianual (PPA). Realizado na Escola Estadual Padre Nunes, em Coxim, o evento reuniu populares, prefeitos, vereadores, representantes de órgãos públicos, que elencaram as principais prioridades para a região Norte do Estado.

Entre os pedidos encaminhados pelos prefeitos e demais representantes estão propostas para incentivos fiscais regionalizados, novos cursos de nível superior, em especial, a faculdade de Medicina, a implantação de um hospital regional, entre outros. A região norte de Mato Grosso do Sul possui, conforme dados do Censo 2022, uma população de 150.701 habitantes.

Participando do encontro, o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, afirmou que Governo do Estado quer ouvir as propostas e sugestões da população para os próximos 4 anos. “Estamos aqui para ouvir vocês e trabalhar”.

O prefeito de Coxim, Edilson Magro, declarou que o evento tem um papel importante para toda a região norte do Estado e que reforça o compromisso do Governo com os municípios. “Nós estamos preocupados com a questão da geração de emprego e renda, do fomento ao comércio e à indústria. Também a preocupação com o Rio Taquari, além de atrair investimentos e uma nova lei para o zoneamento ecológico-econômico”, argumentou. O município de Coxim, segundo dados do Censo 2022, possui uma população de pouco mais de 32 mil habitantes.

O prefeito de Rio Verde de Mato Grosso, Reus Antônio Fornari, elogiou a gestão no foco municipalista, que segundo ele, favorece o desenvolvimento das regiões do Estado. “A principal reivindicação é a implantação do Hospital Regional”, enfatizou.

Em seu encaminhamento, o prefeito de São Gabriel do Oeste, Jeferson Luiz Tomazoni, disse que pouca a densidade populacional exige mais atenção dos agentes públicos. “Nós vivemos a realidade da população. As nossas demandas são muito grandes e a nossa missão é discutir com o Estado os anseios da população. Coloquem e votem nas propostas que vocês desejam: Educação, Saúde, Habitação… É isso que vai dar embasamento para as ações do Governo”, acrescentou.

Os próximos encontros regionais acontecem em Corumbá (03/07), Naviraí (05/07) e Campo Grande (07/07). Para partipar e fazer sugestões acesse o site voceparticipa.ms.gov.br até dia 31 de julho e ajude a construir o PPA. A sua participação é decisiva para o futuro do Mato Grosso do Sul.

O Portal do PPA consta que a questão de segurança pública aparece como prioridade, com 32,4% das sugestões. Em segundo, a infraestrutura com 25%, e Educação, com 10,4%. Já os municípios que mais participaram está São Gabriel do Oeste (21,2%), em seguido, Jardim (17%). E em terceira posição, a cidade de Dourados (16,5%).