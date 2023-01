Quadrinista da Capital comemora Dia do Quadrinho Nacional com lançamento de Web Comic

Para os amantes de quadrinhos hoje é dia de comemorar: nesta segunda-feira (30) é celebrado o Dia do Quadrinho Nacional. Para comemorar a data, o quadrinista de Campo Grande, Fred Hildebrand lança hoje o quarto e último capítulo da Web Comic Spaceshit.

A história conta as aventuras da adolescente Luiza e do tio Bigode, que seguem pelo universo em busca de recompensas e da espaçonave que pertenceu à mãe da personagem.

“Desde 2020 venho produzindo este arco de aventuras dividido em quatro capítulos. Neste último, a Luiza, sem a ajuda do tio, resolve ir sozinha procurar por esta aeronave pelo universo. Os leitores vão descobrir com humor, diversão, conflitos e emoção por quais situações a nossa aventureira passou e o que pode ter acontecido com ela”, resume Fred.

Spaceshit é um web comic, ou seja, uma publicação em quadrinhos na internet e o lançamento do quarto capítulo será às 12h, do dia 30 de janeiro, pela plataforma de quadrinhos digitais brasileiros – Fliptru – www.fliptru.com.br. A leitura é de graça.

A ambição de Fred é tirar o comic da internet e lançar a versão impressa em um único volume, por meio de plataforma de financiamento coletivo.

“O capítulo 1 fiz a impressão de forma independente e alcancei 220 cópias vendidas durante os eventos de cultura pop que participei somente em 2022. O interesse das pessoas nos mostra que o público está muito mais aberto a consumir quadrinhos nacionais”, afirma o artista.

Cursos

Além da produção do quadrinho Spaceshit, o artista também oferece dois cursos de Mangá, para incentivar a leitura, produção e criatividade dos participantes. Os cursos são de criação de Mangá, desenhos de estilo japonês, um com ênfase na criação de personagens e o outro na narrativa das histórias em quadrinhos.

“São dois cursos distintos, mas que se complementam. Os participantes terão acesso a conceitos teóricos e práticos para a criação de personagens desde as características visuais, anatômicas e de personalidade. Além disso, terão a oportunidade de entenderem as etapas das narrativas e os elementos de cada página. Ao final, irão produzir uma história em quadrinhos com até 10 páginas”, explica o professor.

As aulas começam em fevereiro, aos sábados, são direcionadas para quem tem a partir de 10 anos, com uma hora e meia de duração e com um custo de R$170 por mês.

Dia do Quadrinho Nacional

O Dia do Quadrinho Nacional é comemorado desde 1984, quando a AQC-ESP (Associação dos Quadrinistas e Caricaturistas de São Paulo) criou a data. O dia 30 de janeiro foi escolhido pois relembra a data do lançamento da primeira história em quadrinhos do Brasil: em 1869, o cartunista Angelo Agostini lançava a história As aventuras de Nhô Quim, ou Impressões de Uma Viagem à Corte, publicada na revista Vida Fluminense.

Desde então, a organização realiza o Prêmio Angelo Agostini para prestigiar os profissionais brasileiros de histórias em quadrinhos.

Sobre o artista

De Campo Grande, Fred Hildebrand é formado em Artes Visuais pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, é quadrinista, ilustrador e professor de Mangá, trabalha com quadrinhos e ilustrações desde 2008. Participou do quadrinho independente Patre Primordium (2009-2012), como artista e criação. Desenhou dois capítulos do quadrinho Nanquim Descartável (2011), do roteirista Daniel Esteves. Fez os desenhos para o título: Os Desviantes (2022), no Almanaque Guará, revista mensal da editora carioca, Universo Guará. É responsável por toda a arte da web comic Homem – Grilo, do escritor e roteirista Cadu Simões. Spaceshit é o primeiro trabalho autoral em que toda a produção é desenvolvida por ele.

Spaceshit

começou a ser produzido em 2020 durante a pandemia. A história em quadrinhos tem quatro capítulos e apresenta a aventura de Luiza, uma adolescente que busca de se tornar uma caçadora de recompensas, junto com o tio Bigode, que faz o possível ou não, para ajudar na realização desse sonho. Os dois estão dentro de um cenário espacial, que tem humor, diversão, conflito e muita emoção. Spaceshit apresenta situações de relacionamentos familiares, empatia e superação. É publicado on-line e gratuito no site Fliptru.

Serviço

Lançamento 4º capítulo Spaceshit

Quando: 30/01/2023

Onde: www.fliptru.com.br

Horário: 12h

De graça

Cursos

Mangá e criação de personagem

Quando: início 04/02/2023 – sábado

Onde: 25 de dezembro, 924, sala da Banca Modular

Horário: das 8h30 às 10h

Inscrições e informações: 67 99290 6312

Mangá e histórias em quadrinhos

Quando: início 04/02/2023 – sábado

Onde: 25 de dezembro, 924, sala da Banca Modular

Horário: das 10h15 às 11h45

Inscrições e informações: 67 99290 6312

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.