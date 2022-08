Dia do Estudante: Você conhece a receita de Bolinho de estudante?

No dia 11 de agosto é comemorada duas datas: o dia do estudante e o dia do advogado. Muitos não sabem mas a data é celebrada junta por estar interligada. No dia 11 de agosto de 1827, Dom Pedro II instituiu o primeiro curso de direito do país, a Faculdade do Largo de São Francisco, em São Paulo.

Nas comemorações dos cem anos de criação dos cursos de direito no país, o advogado Celso Gand Ley sugeriu que na mesma data fosse instituto o Dia do Estudante, já que mais do que símbolo do início dos cursos jurídicos no Brasil, as Faculdades de Direito também são ícones da história da educação brasileira.

Na data também é celebrada o aniversário da criação da UNE, União Nacional dos Estudantes, em 1937. Para simbolizar a data, a receita de hoje do Estado Online é uma iguaria típica da culinária baiana: o Bolinho De Estudante. Feito com tapioca e coco, a receita recebeu o nome por ser tão barato que fazia sucesso entre os estudantes.

Ingredientes:

3 xícaras de farinha de tapioca granulada

1½ xícaras de água morna

1½ xícaras de leite de coco

1 xícara de açúcar cristal ou refinado

½ xícara de coco ralado (de preferência fresco)

1 colher de café de sal

açúcar e canela para polvilhar

óleo para fritar

Modo de Preparo:

O primeiro passo desta receita de bolinho de estudante é misturar os primeiros 6 ingredientes em uma tigela. O resultado será uma mistura mole que deverá repousar por 30-40 minutos, para que a tapioca absorva os líquidos.

Dica: Se estiver usando coco ralado seco, hidrate por 1-2 minutos com um pouco de água filtrada.

Após esse tempo, pegue porções da massa e modele em forma de quibes ou croquetes de tamanho médio

Esquente o óleo e frite os bolinhos de estudante até que fiquem douradinhos. Retire para papel absorvente, para que sequem um pouco, e depois mergulhe em uma tigela com o açúcar e canela misturados.

Após o passo anterior, o bolinho estudante de tapioca estará pronto a servir.

