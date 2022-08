Com estoques em baixa, Hemosul faz apelo a doadores

Com estoques de sangue em nível de alerta o Hemosul Coordenador de Campo Grande faz apelo aos doadores, em especial aos do tipo O+ e O-. Principal distribuidora de sangue dos hospitais públicos e privados de Mato Grosso do Sul, o Hemosul opera com apenas 14 bolsas de sangue, quando o ideal é 42.

Gerente de relações públicas do Hemosul, Mayra Franceschi explica que o Hemocentro está com aproximadamente 30% dos estoques de O+ e O- na parte das hemácias, já as plaquetas estão quase zeradas em todas as tipagens sanguíneas.

“Isso ocorre porque o número de doadores está muito baixo, temos uma média de 90 doadores por dia, por causa do frio e seca o número tem caído nas últimas três, quatro semanas, por isso não conseguimos administrar o estoque. O ideal é pelo menos 150 pessoas por dia”, explicou.

Quem pode doar?

Para doar é preciso atentar-se às regras, apresentar documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou de motorista, ter entre 16 e 69 anos, pesar 51 quilos ou mais, estar bem alimentado e ter realizado a primeira doação antes dos 60 anos, acima desta idade, apenas quem já é doador de sangue.

Vale ressaltar que menores de 18 anos só podem doar se estiverem acompanhados dos pais ou responsável legal.

Pessoas que testaram positivo para a Covid-19, devem esperar no mínimo 30 dias para voltarem a doar sangue. Quem tomou a vacina, é necessário observar o período de acordo com a dose recebida, Coronavac o prazo é de 48 horas e Pfizer, Astrazeneca e Janssen, o prazo é de 7 dias.

De acordo com a Lei nº 1.075, doenças como diabetes, hipertireoidismo, hanseníase, tuberculose e câncer, assim como portadores de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue como Doença de Chagas, Hepatite, AIDS, Sífilis são inaptos a doarem. Em caso de gripe ou crise alérgica deve-se esperar sete dias após o desaparecimento dos sintomas para doar sangue.

Serviço:

As doações podem ser agendadas por meio dos telefones (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 e (67) 99298-6316. Mais informações podem ser obtidas no site www.hemosul.ms.gov.br. O Hemosul está localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, n° 1304 no Centro de Campo Grande.

