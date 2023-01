Homem é preso acusado de agredir e perseguir ex-namorada

Um homem, de 27 anos, foi preso na noite de ontem (5), na área central de Corumbá, distante a 417 quilômetros de Campo Grande, pelo S.I.G. (Setor de Investigação Geral) da Delegacia de Polícia de Ladário. Ele é investigado pelos crimes de lesão corporal, dano qualificado e perseguição contra a ex-namorada.

A vítima já havia procurado a Polícia Civil na noite de 31 de dezembro de 2022, afirmando ter sido agredida com socos e sofrido um estrangulamento pelo ex-namorado, o que foi comprovado pelo exame pericial.

Além disso, o homem teria danificado o veículo dela, e continuou perseguindo-a. Após o trabalho investigativo, a polícia pediu a prisão preventiva do suspeito, cumprida ontem.

O acusado foi encaminhado à Delegacia de Policia Civil, ficando à disposição da Justiça.

Serviço

Central de Atendimento à Mulher: ligue 180, serviço do governo federal, que funciona 24h, todos os dias, onde são prestadas informações, orientações e feitas denúncias (que podem ser anônimas).

Em situações de urgência e emergência, quando uma agressão estiver acontecendo, ligue 190.

Todas as unidades da Polícia Militar e as Delegacias de Polícia Civil do Estado estão aptas a receber/orientar mulheres em situação de violência.

No site www.pc.ms.gov.br da Polícia Civil é possível fazer denuncia on-line através da Delegacia Virtual.

Com informações de Diário Corumbaense