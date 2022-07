MS está entre os estados com mais focos de incêndio

O Inep (Instituto Nacional de Pesquisas Especiais) revelou em sua plataforma de monitoramento dados sobre os incêndios. Com a chegada da seca é esperado que o número de ocorrências de queimadas aumente e através do monitoramento do Inep é possível saber o quanto o meio ambiente pode ser afetado em MS e nos outros estados.

Dentre os Estados com mais queimadas dez lideram, sendo: Mato Grosso com 7.859; Tocantis 3.920; Maranhão 3.170; Minas gerais 2.039; Bahia 2.001; Pará 1.777; Goiás 1.567; Mato Grosso do Sul 1.394; Piauí 927 e São Paulo 761.

De acordo com dados mais de 7 mil focos de incêndios detectados de janeiro a vinte de julho na região do Cerrado e Amazônia já são maiores que os casos de 2021. Um dos fatores que ocasionam esse aumento é também a devastação das florestas.

Com informações do site Agora MS.