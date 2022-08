Dia da Cultura Nordestina: aprenda a receita de baião de dois

O Dia da Cultura Nordestina é celebrado nesta terça-feira (02) em homenagem ao cantor Luiz Gonzaga, que faleceu no dia 02 de agosto de 1989. O artista foi consagrado como o Rei do Baião e marcou história na cultura brasileira, responsável por popularizar o forró, o baião, o xaxado e outros derivados da música nordestina.

O prato preferido de Luiz Gonzaga era o baião de dois, de acordo com Raimunda dos Sales, conhecida como Dona Mundica e que foi cozinheira da família Gonzaga e conhecia os hábitos do cantor e compositor. O termo baião foi popularizado por Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira com a música “Baião de Dois”.

A receita teve sua origem no sertão. Como a seca era forte e as pessoas não podiam estragar comida, surgiu a ideia de unir o feijão com o arroz, queijo coalho e manteiga da terra. Assim era formado um prato forte que daria sustento para aguentar as horas de jornada de trabalho no sol. Para celebrar a data veja a receita do prato preferido do Rei do Baião.

Ingredientes:

1 xícara (chá) de bacon em cubos

2 colheres (sopa) de manteiga de garrafa

1 pimentão verde picado

1 cebola roxa ralada

1 colher (sopa) de alho picado

2 xícaras (chá) de feijão de corda cozido

2 1/2 xícaras (chá) de arroz branco cozido

1 1/2 xícara (chá) de queijo coalho em cubos

1/2 xícara (chá) de cebolinha verde picada

Cebolinha para decorar

Modo de Preparo:

Em uma panela grande, em fogo médio, frite o bacon em cubos até soltar a gordura. Retire o bacon e reserve.

Na mesma panela, aqueça a manteiga, adicione o pimentão verde, a cebola roxa e refogue por mais 3 minutos. Acrescente o alho, o feijão e frite por 3 minutos. Junte o arroz e mexa.

Adicione o queijo, o bacon reservado, a cebolinha, misture e sirva decorado com cebolinha.

Dica: A manteiga de garrafa, pode ser substituída por manteiga comum; o feijão de corda pode ser trocado por feijão bolinha e o queijo coalho por queijo de minas frescal.

Receita por Comidas e Receitas.