Quem são Bustos e Ferraresi, jogadores que podem reforçar o São Paulo

O São Paulo esta perto de fechar contrato com Nahuel Ferraresi e Nahuel Bustos, ambos jogadores do Manchester City, mas emprestado a outros clubes. Os “Nahueis” podem oferecer um desafogo ao técnico Rogério Ceni, que sofre com o curto elenco do clube paulista.

Apesar da coincidência nos nomes, elas param por aí. O venezuelano Ferraresi tem 23 anos e é zagueiro, enquanto o argentino Bustos, de 24 anos, é atacante.

O atacante e o zagueiro devem ser anunciados como reforços pelo Tricolor nos próximos dias – restam apenas detalhes para a oficialização. As negociações foram facilitadas graças ao bom relacionamento entre as diretorias dos clubes.

Na última temporada, Bustos defendeu o Girona, da Espanha, clube que pertence ao conglomerado que também controla o Manchester City. Em 45 jogos, marcou 11 gols. Originalmente o atleta é um ponta, entretanto também pode jogar mais centralizado. Como segundo atacante o argentino consegue receber a bola mesmo sob pressão, dominar e acelerar a transição. Sua principal característica é conduzir a bola e arrastar os adversários.

Habilidoso, o jogador já chamava atenção desde as categorias de base com a camisa do time argentino Talleres. Em 2020 foi vendido ao grupo City.

O jogador não é aquela contratação responsável por mudar o patamar de um time. Entretanto, é um pedido antigo de Rogério Ceni por um jogador rápido, que ofereça mais opções táticas para a equipe.

Já Nahuel Ferraresi não esta tão garantido quanto Bustos. Mesmo bem encaminhado, a contratação ainda deve passar por etapas mais complexas. O grupo City topa em negociar em definitivo o atleta por 50% dos direitos econômicos do venezuelano. Para liberá-lo, a equipe da Premier League pede cerca de 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 5,3 milhões). Sem dinheiro, o São Paulo negocia um empréstimo sem custos por um ano, com opção de compra.

Apesar de ser venezuelano, ele se destacou em gramados argentinos antes de ser contratado pelo grupo City. Passou por Vélez Sarsfield, Ferro Carril e Nueva Chicago, voltou para o Deportivo Táchira e teve seus direitos adquiridos pelo City. Então, ocorreu uma nova peregrinação, agora por Montevidéu Torque-URU, Peralada-ESP, Porto B, Moreirense e Estoril, os três últimos de Portugal.

Em seu último clube, o Estoril, o jogador estava em seu auge. Titular absoluto, Ferraresi foi titular em 23 dos 24 jogos. Ele também é destaque na seleção da Venezuela. Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, Ferraresi, de 1,88m, foi titular em 13 dos 18 jogos da seleção.

Com a lesão de Arboleda, que não deve voltar a jogar nesta temporada, a contratação de um zagueiro é prioridade para o São Paulo.

