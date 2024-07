“De enfermeiro a sorveteiro”, Paulo realiza ação solidária neste sábado em prol de ONGs da Capital

‘Gelato Solidário’ é iniciativa filantrópica que busca promover caridade e união

Hoje a Più Bello Gelataria, promove a ação ‘Gelato Solidário’, iniciativa que dará 50% das vendas de gelato realizadas no dia para Organizações Não Governamentais aqui de Campo Grande. Ao todo serão cinco instituições apoiadas pela iniciativa.

A ação nasce não apenas de promover a solidariedade, mas também da união entre a empresa e a comunidade. Empresário e idealizado da ideia, Paulo Henrique de Souza, contou ao jornal O Estado que a ação surgiu como uma forma de expressar sua gratidão com a própria história.

“Eu fui salvo na minha infância através de projetos sociais, governamentais e não-governamentais, projetos de música, de canto, de dança. Nós aqui da Piu Bello Gelateria, não só eu, mas todos meus sócios, meu companheiro, nós acreditamos fortemente que podemos fazer a diferença. Nós estamos tentando e estamos muito orgulhosos de poder fazer parte desse projeto”.

Está é a segunda edição do ‘Gelato Solidário’, que tem como um dos objetivos atingir o maior número possível de pessoas. “É dificil atingir a grande massa, fazer com que as pessoas conheçam o projeto e a empresa. Eu fui enfermeiro por 20 anos. O marketing digital e divulgação eu estou aprendendo. Então vou confessar que é muito difícil”, revelou Paulo.

Inclusão

Um dos pontos destacados pelo empresário é a inclusão social pregada por ele dentro de sua empresa. “Aqui a gente não faz distinção de raça, de cor, de nada dessas coisas, nem dentro, nem fora da loja, nem nossa equipe, nem de cliente”, ressaltou.

Paulo ainda destaca que, sua intenção está longe ser única, e que não liga para ‘cópias’ de sua ação. “Já houve iniciativas semelhantes, e meu Deus, que bom! Que bom que todos copiem esse projeto, replique, e continuem replicando, para servir de inspiração”.

Com uma história de luta e superação, Paulo já foi enfermeiro e agora segue o sonho na produção artesanal. Segundo ele, quem for na ação irá encontrar muita gratidão, respeito, acolhimento e muita coisa boa. “A mensagem que eu quero passar, e que é o slogan da Più Bello é que a Piu Bello é o gelado que aquece o coração. É isso que eu quero, que nós queremos disseminar. E às vezes eu escuto pessoas cochichando ‘Ah, mas como aquece o coração se é gelado? Isso fria o coração’. Não, isso não pode ser dito nunca. Um lugar que te acolhe, que te respeita, que te atende bem, que tem um produto de excelência para te servir, você não pode chegar aqui, você vem por um desejo de consumir um doce, um salgado, um café e não pode sair, sim, pura e simplesmente satisfeito com o seu desejo, você tem que sair com o coração aquecido. Temos o orgulho de dizer que aquecemos corações”, finalizou.

Sobre a PiùBello Gelateria

A Gelateria PiùBello é a única gelateria de Campo Grande que todo o processo é feito artesanalmente com produtos selecionados. Desde sua inauguração em 2023, a gelateria tem encantado os clientes com suas criações exclusivas. Localizada na rua Rio Grande do Sul, 654, a gelateria se destaca por seu compromisso com a excelência e a inovação no mundo dos gelatos.

Entre as organizações beneficiadas pela ação estão a Associação Amigos de Maria, o Centro de Integração de Criança e do Adolescente (CICA), Casa da Criança Peniel, Abrigo dos Bichos e o Projeto Deus é Dez.

Serviço

A Più Bello Gelateria conta com cardapio de cafeteira diverso e está localizado na R. Rio Grande do Sul, 654 – Loja 03 – Jardim dos Estados.

Por Carolina Rampi

