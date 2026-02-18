Governo de MS alerta para novos golpes que usam páginas falsas do Detran

Criminosos copiam identidade visual do órgão e induzem motoristas ao pagamento de guias indevidas

O Governo de Mato Grosso do Sul voltou a alertar a população sobre golpes praticados por meio de páginas falsas que imitam o site do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). Mesmo com avisos frequentes, criminosos continuam criando endereços eletrônicos semelhantes ao oficial para enganar motoristas e induzir ao pagamento de débitos inexistentes ou guias fraudulentas.

Na semana passada, um novo site entrou no radar do órgão. A página copiava a identidade visual do Detran-MS e direcionava o usuário para a emissão de boletos. Somente nesta semana, três pessoas procuraram uma agência na Capital após perceberem que o débito do veículo não havia sido baixado, mesmo depois de efetuarem o pagamento. Ao verificar a situação, foi constatado que as guias haviam sido emitidas por um site falso.

Nas unidades de atendimento, os servidores conferem no sistema se os débitos permanecem ativos, analisam onde a guia foi gerada e identificam o destinatário do pagamento. Quando o recebedor não é o Detran-MS, fica caracterizada a fraude. Nesses casos, a orientação é registrar boletim de ocorrência.

De acordo com o órgão, a equipe de Tecnologia da Informação mantém monitoramento contínuo para identificar e derrubar páginas clonadas. Somente no mês de janeiro, duas foram retiradas do ar. Ainda assim, o governo reforça que a atenção do cidadão é a principal forma de prevenção.

A recomendação é verificar cuidadosamente o endereço eletrônico. Todo site oficial do Governo termina em “gov.br”. No caso do Detran-MS, o endereço correto é www.meudetran.ms.gov.br. Qualquer variação fora desse padrão deve ser considerada suspeita.

Outro ponto destacado é que o portal oficial não permite consultas abertas. Para acessar débitos, emitir guias ou visualizar informações da CNH e do veículo, é necessário fazer login pelo Gov.br ou informar CPF e senha cadastrada. Sites que apresentam valores ou liberam boletos sem autenticação devem ser evitados.

O órgão também orienta que o cidadão observe o nome do destinatário antes de concluir o pagamento no aplicativo do banco. As guias legítimas têm como recebedor o próprio Detran-MS. Caso apareça outro nome, a transação deve ser interrompida.

O diretor de Tecnologia da Informação do Detran-MS, Robson Lui, afirmou que o meio mais seguro para acessar os serviços é o aplicativo oficial. “Hoje, a forma mais segura de acessar os serviços é pelo aplicativo Meu Detran MS. Ele elimina o risco de cair em páginas falsas e oferece um ambiente protegido para consultas e pagamentos”, declarou.

Além do aplicativo, o órgão disponibiliza a assistente virtual Glória, via WhatsApp, pelo número (67) 3368-0500, que permite consultar guias, verificar a autenticidade de boletos e confirmar valores antes do pagamento.

Confira redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram