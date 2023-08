Desfile cívico para celebra 124 anos de Campo Grande

Em comemoração ao aniversário de 124 anos de Campo Grande Aproximadamente 2,5 mil, segundo a prefeitura, devem participar do desfile cívico neste sábado (26). O evento vai ocorrer a partir 8h da manhã na Rua 13 de Maio, no Centro.

Neste ano participam do evento mais de 50 instituições, compostas por entidades, secretarias municipais, associações, escolas públicas e privadas, bandas, entidades filantrópicas, entre outras.

E quem for participar deste momento de civilidade e diversão deve ficar atento ao trânsito da cidade: na sexta-feira (25), a Avenida Afonso Pena (entre Rua Rui Barbosa e Rua 13 de maio) e a Rua 13 de maio (entre Rua Dom Aquino e Rua 15 de Novembro), serão interditadas a partir das 20h. No sábado (26), a interdição será a partir das 6h, na Rua 13 de Maio (entre Avenida Mato Grosso e Rua 7 de Setembro).

