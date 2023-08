Vereadores homenageiam 87 personalidades no aniversário de Campo Grande

Em comemoração ao aniversário de 124 anos de Campo Grande, celebrado anualmente em 26 de agosto, os vereadores da Câmara Municipal homenagearam 87 pessoas que, em suas áreas, contribuíram de maneira significativa para o desenvolvimento da Capital. A entrega das honrarias foi realizada na noite desta quinta-feira (24), em solenidade no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

“Amo Campo Grande e esse é o momento que escolhemos, o aniversário da cidade, para homenagear vocês que fizeram a diferença. Os vereadores escolheram entre um milhão de pessoas essas 87 que fizeram a diferença. É uma homenagem justa no aniversário de Campo Grande”, ressaltou o presidente da Casa, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão.

O tradicional evento foi aberto com uma apresentação cultural de Gersão, Lucas e Pecois. Foram entregues Títulos de Cidadão Campo-grandense, Medalhas do Mérito Legislativo e Títulos de Cidadão Benemérito, as mais altas comendas outorgadas pela Casa de Leis. Foram três homenageados por vereador.

“Essa cidade de belas avenidas, belos ipês, de um povo que é diferente de qualquer parte do mundo. Problemas, todas as cidades têm. Mas, quando temos uma classe política em harmonia, todo mundo trabalhando, é claro que tem que dar certo. Que essa cidade continue acolhedora e que possamos honrar esse título com nossa dedicação. Que façamos, a cada dia, o melhor por nossa população”, disse o deputado estadual Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa, que recebeu o Título de Cidadão Campo-grandense por proposição do vereador Claudinho Serra.

As honrarias são entregues todos os anos no aniversário da cidade. Também foi entregue um livreto contendo as fotos e o currículo de cada um dos homenageados.

“Vocês escolheram Campo Grande e doam amor a essa cidade. Todo sul-mato-grossense carrega e tem um pouco de Campo Grande. Todos, quando chegam aqui, têm esse sentimento de orgulho, de encher o coração. Vocês, hoje, ao receberem essa homenagem, carregam esse sentimento de se sentirem completos na cidadania de vocês. Temos um sentimento de comprometimento cada vez maior por nossa Capital”, discursou o governador Eduardo Riedel.

A senadora Tereza Cristina destacou a importância em homenagear as pessoas que escolheram a Cidade Morena como sua cidade e também aquelas que nasceram aqui. Em seu discurso, ela ressaltou a boa impressão de quem chega na cidade, destacando o planejamento e beleza dos ipês.

Ela acompanhou o marido, Caio Benjamin Dias Filho, que nasceu em Belo Horizonte (MG) e recebeu o Título de Cidadão Campo-Grandense, por indicação do vereador Prof. Riverton. “Quero cumprimentar cada um de vocês que recebe esse título hoje e faz parte da nossa querida Capital”, afirmou.

