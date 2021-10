Descubra o valor exato que Gugu gastou para entrevistar Suzane Von Richthofen e onde está o dinheiro

Para quem não sabe, o apresentador Gugu Liberato entrevistou Suzane Von Richthofen e a conversa entre os dois teve uma repercussão enorme.

Mas, obviamente que na época, essa entrevista acabou fazendo a Record desembolsar uma boa quantia para conseguir essa conversa com com a criminosa. O jornalista Ulisses Campbell escreveu um livro, dando detalhes dessa entrevista. O livro se chama ‘Suzane – Assassina e Manipuladora’, e traz várias informações sobre a entrevista.

O livro também revela a quantia dada à condenada, que foi acusada de planejar o assassinato dos próprias pais, Manfred e Marísia Von Richthofen.

Ulisses Campbell conseguiu informações privilegiadas sobre o caso e descobriu que Gugu Liberato negociou a entrevista com Sandra Regina Gomes, a Sandrão, companheira de Suzane Von Richthofen.

Na época, Gugu precisou desembolsar 100 mil reais, mais 20 mil reais que seria para a própria.

Ulisses ainda contou que o depósito foi feito diretamente na conta da Suzane Von Richthofen. Mas, para quem acha que Gugu foi aclamado por isso, está enganado. Na verdade, o apresentador sofreu duras críticas, na época.

Na época, Suzane Von Richthofen e Sandrão, trabalhavam juntas confeccionando roupas e uniformes para as presas. E com o dinheiro dado por Gugu, as duas compraram três máquinas de costura no valor de 12 mil reais cada uma.

Suzane pediu para que Gugu enviasse as máquinas para a casa de Sandrão. O motivo exato, é que se ficasse na prisão, ela correria o risco de perder o domínio delas.

E então, quando ela fosse para o regime semiaberto, pegaria as máquinas para montar a empresa. Mas, o plano não saiu como planejado.

Depois que Suzane deu a entrevista para Gugu, Sandrão entrou no regime semiaberto primeiro e a relação das duas chegou ao fim.

Sendo assim, Suzane não repassou o valor de 20 mil reais que tinha sido combinado na época. Ou seja, Sandrão ficou sem as máquinas.