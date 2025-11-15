Biblioteca pública da Capital renova acervo com 600 novos livros infantis

Pessoas, lugares, virtudes. Os livros infantis são cativantes ao abordarem de forma lúdica e singela nossa humanidade. E um novo lote novinho, com 600 publicações, acaba de desembarcar na Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías Paim, da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul). As obras são voltados para crianças, de todas as idades, e podem ser lidos e emprestados sem burocracia ou custo.

A chegada da nova leva de livros foi realizada por meio de um acordo entre a Diretoria de Patrimônio e Memória da FCMS e o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), vinculado ao Ministério da Educação, e atenderá um público que já é cativo da biblioteca.

“Felizmente temos um grande fluxo de jovens leitores aqui, que é um local muito diverso para eles. Há um espaço infantil que sempre atrai visitantes, com um grande público inclusive aos sábados. Alguns vem para estudar, muitos para conhecer novas obras, ler por recreação e levá-las por empréstimo. Essa nova aquisição é bem importante, pois reforça nosso acervo e ajuda na formação de novos leitores”, explica o coordenador da biblioteca, Aparecido Melchiades.

Fora do “itinerário” inicial de distribuição de livros do FNDE, a Biblioteca Isaías Paim foi incluída com conversa e persistência. “Temos um grande público de crianças e adolescentes e projetos de incentivo à leitura que justificam nossa participação. Conseguimos após muito diálogo integrar um dos lotes de distribuição, que conta com livros especiais, que celebram a magia do universo da primeira e segunda infância”, explica Melly Sena, diretora de Patrimônio e Memória da FCMS.

Portas abertas

Os livros navegam entre prosa e poesia pelas belezas da natureza e da gentileza, revelando histórias mágicas, diversas e instigantes. Um universo único que pode ser acessado lá mesmo, na Biblioteca, ou levado para casa por empréstimo, de forma muito simples.

O primeiro passo é a emissão da carteirinha, de forma gratuita. É necessário apresentar na Biblioteca Isaías Paim um documento com foto e comprovante de residência. Ela sai na hora. A partir daí já é possível consultar o acervo de mais de 40 mil obras e levar um livro para casa.

Com a carteirinha em mãos é possível consultar livros e realizar reservas também de forma remota. “Nosso novo sistema integrado e digital conta com o acervo da Biblioteca e é muito fácil de ser acessado. Por meio dele, sem custo algum, a pessoa encontra dentro de uma enorme variedade de estilos e títulos o que gostaria de ler e já garante a reserva”, explica Aparecido. Basta acessar o link: fcms.phlnet.com.br.

Além do acervo catalogado, a Biblioteca Isaías Paim conta com o Troca Book. Funciona assim: São dois expositores com livros doados dos mais variados gêneros. A pessoa deixa um e leva outro. Um processo de circulação permanente, simples e totalmente gratuito.

Serviço: A Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías Paim fica no térreo do Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho, localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro, em Campo Grande. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, e aos sábados, das 8 às 13 horas.

Por Carolina Rampi