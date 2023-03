Igor Malheiro aposta em projeto solo

Cantor e compositor, Igor Malheiro investe em sua carreira solo mostrando o seu talento como cover, mas investe em músicas autorais no mundo sertanejo. Ele vem ganhando mais e mais espaço através de sua capacidade e talento, e agora, está trabalhando no projeto de sete músicas autorais e clipes que em breve serão lançados.

O objetivo é trabalhar sua carreira autoral. Jovem, bonito e talentoso, dono de uma voz firme e marcante dá vida a canções conhecidas do grande público, mas vem empoderando suas canções próprias e conquistando o seu espaço.

Ontem (9), Igor se apresentou no espaço da loja Vuup, reabrindo este espaço que tem dado abertura para novos talentos do Estado se apresentarem. “Agente abre espaço para galera regional, temos a Quinta Neja e a quarta do rock que há um ano vem dando certo e lançando nomes e grupos com talento”, destacou Afonso Jandre Neto, um dos sócios da Vuup.

A loja de veículos elétricos também trabalha a proposta de fortalecer o networking, criar laços com clientes e amigos oferecendo iniciativas de sustentabilidade e abrindo as portas para pockt shows.

Malheiro começou sua carreira como muitos cantores sertanejos, cantando em bares e interpretando sucessos do sertanejo universitário e canções raiz, mas está sendo como compositor que sua carreira tem sido direcionada e logo lançará seu novo projeto.

