Casa Rosa realiza 145 atendimentos em mutirão e anuncia nova edição neste sábado (30)

No último sábado (23), a Casa Rosa promoveu mais um grande Mutirão de Saúde do Homem e da Mulher, contabilizando 145 atendimentos gratuitos entre consultas médicas, exames preventivos e orientações de saúde. A iniciativa reforça a importância do cuidado preventivo para a população, permitindo diagnósticos precoces e maior qualidade de vida.

O médico voluntário e vereador Dr. Victor Rocha ressaltou o papel da prevenção: “Sábado é dia de prevenção. E a prevenção é na Casa Rosa. Cada atendimento realizado é uma oportunidade de salvar vidas e garantir mais saúde para nossa gente.”

Novo Mutirão neste sábado (30) – A Casa Rosa já se prepara para mais uma edição do Mutirão de Saúde do Homem e da Mulher, que acontece neste sábado, 30 de agosto, das 7h às 12h, na sede da instituição (Rua Apetubas, 181 – Tijuca 2).

A população terá acesso gratuito a: Consultas médicas, Exames preventivos e Orientações de saúde com foco na prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata. Para participar, é necessário levar documento oficial com foto e cartão do SUS. Caso o paciente possua exames antigos, também é recomendado apresentá-los no dia.

A Casa Rosa segue firme em sua missão: o diagnóstico precoce salva vidas.