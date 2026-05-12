Festival América do Sul transforma Corumbá em palco da cultura latino-americana a partir desta quinta

Evento reúne shows nacionais, manifestações culturais, gastronomia e atrações de diferentes países em uma celebração única em Mato Grosso do Sul

Corumbá volta a receber, entre os dias 14 e 17 de maio, um dos maiores encontros culturais da América Latina. O Festival América do Sul 2026 promete movimentar a cidade com shows, teatro, dança, literatura, gastronomia, artesanato e atividades que unem diferentes culturas sul-americanas em plena região de fronteira.

Com programação gratuita espalhada por vários pontos de Corumbá e Ladário, o evento ocupa espaços como o Porto Geral, Centro de Convenções do Pantanal, Praça da República, Moinho Cultural, Arena Porto e a Catedral Nossa Senhora da Candelária.

O festival é considerado um dos eventos culturais mais tradicionais de Mato Grosso do Sul e se destaca pela proposta de integração entre povos, artistas e tradições da América do Sul. Em Corumbá, cidade marcada pela forte influência pantaneira e pela convivência entre diferentes culturas, o evento ganha ainda mais identidade.

Entre os destaques musicais estão os shows de DJ DENNIS, Marcelo D2 e Dilsinho no Palco da América. A abertura oficial acontece na quinta-feira (14), às 19h, seguida do espetáculo “Mercedes Sosa, a voz da América do Sul”, apresentado pela Orquestra de Câmara do Pantanal e pela Sinfônica de Campo Grande.

Além dos shows nacionais, a programação aposta na valorização da cultura pantaneira, afro-brasileira e dos povos originários, com rodas culturais, apresentações teatrais, oficinas, capoeira, campeonato de skate, oficinas de cosplay, dança e contação de histórias.

O público também poderá visitar exposições de artes visuais, feiras de artesanato de Mato Grosso do Sul, Corumbá e Ladário, galerias, espaços gastronômicos, moda autoral e ambientes dedicados aos países sul-americanos.

No sábado (16), a programação terá apresentações eruditas, rodas culturais e o show “Big Jhow – Tributo ao Pantanal”, antes da apresentação de Marcelo D2. Já o encerramento, no domingo (17), contará com atrações circenses, dança e show de Dilsinho.

Além da programação cultural, o festival também movimenta o turismo e a economia criativa da região, atraindo visitantes de diferentes partes do Brasil e de países vizinhos para uma cidade conhecida pela diversidade cultural e pela forte conexão com a América Latina.

Confira a programação por este link: Programação Completa Festival América do Sul 2026.

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