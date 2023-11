De Petrus Cariry, “Mais pesado é o céu” conclui a programação longa-metragem Sul-Americano do Bonito CineSur

Concluindo a programação da Mostra Competitiva Longa-Metragem Sul-americano, o Bonito Cinesur – Festival de Cinema Sul-Americano exibe nesta sexta-feira, 10 de novembro, a premiada obra do cineasta Petrus Cariry, Mais pesado é o céu. A projeção está programada para às 20h, no Auditório Kadiwéu – Centro de Convenções de Bonito, é será procedida do curta-metragem “Estrellas del desierto”, filme chinelo da diretora Katherina Harder que compõe o conjunto de títulos da Mostra Competitiva Curta-Metragem Sul-americano. O ingresso é gratuito.

A noite ainda trará a presença da produtora Bárbara Cariry, que apresentará Mais pesado é o céupara o público. No sábado, 11 de novembro, a partir das 9h, ela também debaterá o filme com o curador do festival e crítico de cinema José Geraldo Couto na Câmara Municipal de Bonito.

Dentro da Mostra Competitiva Longa-Metragem Sul-americano, Mais pesado é o céu é o único representante do Brasil. Já exibidos, os cinco demais filmes concorrem à premiação em dinheiro e ao Troféu Pantanal para os melhores filmes escolhidos por um Júri Oficial e pelo voto do público no Júri Popular. Eles foram: “Lucette” (de Mburucuya Fleitas e Oscar Ayala Paciello); “La pampa” (de Dorian Fernández Moris); “Green Grass” (de Ignacio Ruiz); “El visitante” (de Martin Boulocq) e “La bruja de Hitler” (de Virna Molina e Ernesto Ardito).

Mais pesado é o céu traz em seu elenco nomes como Matheus Nachtergaele, Ana Luiza Rios, Silvia Buarque, Danny Barbosa e Buda Lira. A trama acompanha o encontro de Antônio (Matheus Nachtergaele) e Teresa (Ana Luiza Rios) que, por motivos diferentes, pegam a estrada em busca de reconstruir a vida. Diante de um Brasil devastado pela crise moral e política, os dois acolhem um bebê abandonado e formam uma família improvável sob o sol escaldante do interior do Ceará. A produção é da Iluminura Filmes e a distribuição está a cargo da Sereia Filmes.

Para o cineasta Petrus Cariry, embora a história de Mais pesado é o céu seja ambientada no Nordeste, os temas abordados são universais. “O Nordeste brasileiro é uma região marcada por desigualdades sociais e econômicas profundas, mas, ao mesmo tempo, tem vigor criativo, como forma de resistência às adversidades. Acredito que, ao ambientar a história nesse cenário, é possível explorar, para além da grandeza e aspereza da paisagem, as realidades sociais da região, destacando a pobreza e o desalento das personagens, e vive-se de forma contraditória um fluxo de crescimento econômico que instala uma exótica pós-modernidade. Essa contextualização de contrastes enriquece a narrativa, tornando-a mais profunda e reflexiva”, afirma.

Matheus Nachtergaele acredita que Cariry faz filmes que descansam o nosso olhar de maneira provocativa e abrem espaço para novas ideias. “Eu fiz Mais pesado é o céu com bastante alegria. A proposta era linda. Filmamos ainda no final da pandemia, e as personagens Teresa, Antônio e o bebê refletem metaforicamente o estado de alma da gente naquele momento. Eles estão saindo de onde estavam, cada um por seus motivos, mais ou menos ativamente, mais ou menos passivamente, e procurando voltar para um lugar onde um dia eles foram felizes. Na ficção do filme, as cidades ficaram inviáveis, quebradas financeiramente devido à pandemia, e esses três seres estão pela estrada, tentando ‘voltar para casa’ e se encontram”, relembra o ator.

Mais pesado é o céu foi um dos grandes destaques do último Festival de Cinema de Gramado e recebeu os prêmios de melhor direção, melhor fotografia e melhor montagem (em parceria com Firmino Holanda), além do Prêmio Especial do Júri para a atriz Ana Luiza Rios pela interpretação da personagem Teresa. O longa também venceu o German Independence Award – Spirit Of Cinema no 30º Oldenburg International Film Festival, na Alemanha, e segue na carreira de festivais nacionais e internacionais até a sua estreia, marcada para o primeiro semestre de 2024.

Com informações da ASCOM Bonito CineSur.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: