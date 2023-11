‘O combate de crimes na fronteira vai além das nossas divisas’, diz Videira sobre a operação

Na manhã de hoje (10), durante a coletiva de imprensa sobre a Operação SulMaSSP, o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp), Antônio Carlos Videira relatou sobre a importância da união dos estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina em combate aos crimes na região de fronteira.

“Os estados que atuaram em nossas fronteiras e nossas divisas vão embora e as nossas forças agora atuam no rescaldo dessas ações, assim como as forças dos outros estados atuam agora em seus territórios. Só tenho que agradecer todo o trabalho árduo que ajudou demais no combate ao crime fronteiriços ”, destacou Videira.

De acordo com Videira, a divulgação da operação em Mato Grosso do Sul não atrapalhou, e sim ajudou demais no combate ao crime organizado na fronteira. “Essa operação começou há um mês com as equipes de inteligência tiveram um excelente trabalho, onde mostramos para os países vizinhos que somos capazes de lutar contra o crime organizado”, relatou.

“Nós agora continuamos operando no rescaldo”.,emendou o secretário.

Conforme números da operação que iniciou no dia 5 de outubro, foram 50 toneladas de drogas e 3 mil pessoas presas. Aproximadamente 1.500 policiais e 27 mil homens de cinco estados autuaram em Mato Grosso do Sul em conjunto. SEgundo a nota divulgada pela sejusp, foram apreendidas 332 armas de fogo e 3.358 veículos

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.