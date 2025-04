Pecadores: Nova parceria entre Michael B. Jordan e Ryan Coogler

Nova parceria entre Michael B. Jordan e Ryan Coogler promete terror, suspense, ação e blues durante segregação racial norte-americana dos anos 30

A segregação racial nos Estados Unidos iniciou-se com a colonização e a escravidão, tornando-se uma crise sistêmica durante os séculos XIX e XX. Sustentada por leis, demarcavam a separação entre brancos e negros em todos os aspectos da vida cotidiana: habitação, trabalho, educação, sistema de justiça criminal e saúde, que só teve fim com a Lei dos Direitos Civis em 1964 e a Lei do Direito ao Voto, de 1965. É esse o cenário de base do novo filme do diretor Ryan Coogler, ‘Pecadores’, que estreia nesta quinta-feira (17).

Na obra, os irmãos gêmeos Smoke e Stack voltam à cidade natal, no sul do Mississipi, um dos Estados norte-americanos mais segregacionistas, para reconstruir suas vidas e apagar o passado conturbado. Porém, esses acontecimentos voltam a atormentá-los quando uma força maligna passa a persegui-los, trazendo a tona medos e traumas dos gêmeos. Esse mal busca tomar conta da cidade e de todos os cidadãos, que terão que lutar para sobreviver. Mais do que contornar os demônios, Smoke e Stack terão que lidar com lendas e mitos por trás do terror. ‘Pecadores’ promete ser um thriller intenso, com elementos sobrenaturais numa história repleta de mistérios.

O papel dos irmãos gêmeos é de Michael B. Jordan; além dele, o elenco ainda conta com Hailee Steinfeld, Miles Caton, Jack O’Connell, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Benson Miller e Li Jun Li. Coogler também assina o roteiro e esse é o quarto projeto dele com Jordan, sendo os outros Fruitvale Station: A Última Parada, Creed: Nascido para Lutar e Pantera Negra.

Já o trailer entendemos que o ‘mal’ que os irmãos precisam combater são os famosos vampiros. Cabe, e muito, destacar, que os vampiros demoníacos, em sua maioria, são interpretados por pessoas brancas, em uma época em que os negros eram ditos como os ‘demônios’. Para os mais atentos, fica óbvio que o filme coloca o terror e sobrenatural como base para questões mais profundas.

Influências

Essa é a primeira vez que o diretor se aventura no terror, logo, buscou referências em clássicos do cinema norte-americano. Durante uma sessão de perguntas, Coogler revelou que suas influências vão de Joel e Ethan Coen (Fargo, 1996) a John Carpenter (franquia Halloween). Entretanto, sua maior influência para o novo trabalho veio da literatura, do ‘mestre do terror’ Stephen King.

“As maiores referências não vêm do cinema. O romance ‘A Hora do Vampiro’, do Stephen King, foi uma inspiração enorme. Além da Imaginação, de Rod Serling, com o episódio The Last Rites of Jeff Myrtlebank, influenciou muito o filme”.

‘A Hora do Vampiro’, publicado em 1975 por King, acompanha o escritor Ben Mears, que retorna à cidade de Jerusalem’s Lot, no Maine, e descobre que os moradores estão se transformando em vampiros. Notou a semelhança com o trailer de ‘Pecadores’?

Conforme o diretor, as expectativas estão altas, e para ele, ‘Pecadores’ pode ser ainda mais emocionante que ‘Pantera Negra’. “Como não foi baseado em nenhum material pré-existente, acho que todos os atores se apropriaram de seus personagens. Isso foi incrível”.

‘Pantera Negra’ foi um dos filmes mais aclamados do Universo Cinematográfico da Marvel, sendo o primeiro – e único – a concorrer o Oscar de Melhor Filme e Melhor Atriz Coadjuvante, sendo um dos sucessos de Ryan Coogler.

“Esse elenco me lembra o dos filmes [do Pantera Negra], mas de uma forma que talvez seja mais emocionante porque, quando o público assistir, será a primeira vez que eles verão essas pessoas – não há histórias em quadrinhos sobre isso. Eles realmente formaram uma comunidade quando estávamos filmando no Sul, eles de fato cuidavam uns dos outros”, concluiu Coogler.

Expectativa

Em entrevista exclusiva da Warner Pictures, realizada por Lázaro Ramos, o diretor relatou que sua forma de fazer arte é uma forma de contar histórias pela voz da comunidade negra.

“Quando surgi, eu queria contribuir para o cinema americano, mas também para o cinema negro americano. Eu não temia que se um filme funcionasse para um que ele não funcionaria para o outro. Então, eu tento fazer o melhor que puder, focando na arte e na intenção. Eu trabalho para criar uma experiência cinematográfica, escalando os melhores atores que puder, tendo a melhor equipe ao meu redor e contando uma história que vem do coração”.

Miles Caton, que interpreta Sammy, está vivendo sua primeira experiência em um grande filme. “Isso é além de um sonho se tornando realidade, quero dizer desde ler o roteiro até entrar no set e ver como tudo funcionava… É a minha primeira experiência e é incrível poder assistir ao filme”.

Críticas

André Zuliani, do portal brasileiro Omelete, destacou como Coogler usa do entretenimento para contar histórias profundas. “Pecadores é um drama histórico que apresenta o blues como a música do diabo, tal como o gênero era rotulado na época pela alta-sociedade estadunidense do início do século XX”, explica. Ele ainda argumenta que, mesmo que o filme seja apresentado como uma obra vampiresca, há muito mais.

“A mística por trás das criaturas funciona como alegoria para trazer à tona o pecador dentro de nós, como o laço que conecta as pessoas em um âmbito sobrenatural. Acima de tudo, ‘Pecadores’ discute a realidade da América negra, uma ideia que, na narrativa proposta pelo diretor, se estende da adoção da criminalidade como uma forma de transcender a opressão até o literal ‘acordo com o diabo’ que Robert Johnson, um dos pais do blues, teria feito em sua jornada para obter riqueza e fama”.

Miguel Morales, do Arroba Nerd, clama o trabalho do diretor. “Ryan Coogler se firma como um dos melhores diretores atualmente em Hollywood […]. ‘Pecadores, por enquanto, é o filme mais empolgante, criativo e imperdível do ano. É sobre questões raciais, sobre o sobrenatural, sobre o poder da música, é tudo isso envelopado com uma qualidade impressionante e que também tem vampiros no meio disso tudo. Porque o tema está de volta em Hollywood e não temos uma história assim provocativa com o tema desde ‘True Blood’”.

“‘Pecadores’ é um entretenimento propulsor e comovente, confuso, mas sempre envolvente. A fascinante variedade de gêneros, tropos e ideias do filme se entrelaça de uma forma que, suponho, é singularmente americana”, disse Richard Lawson, da Vanity Fair.

“Com ‘Pecadores’, um autor inimitável aproveita ao máximo cada detalhe surrealista e cria um festival de terror que é musical e significativo, hipnotizante e memorável”, comenta Brian Truitt, do USA Today.

