De origem italiana e febre nos anos 60, veja a receita de Tiramissu

O Tiramissu é uma das mais famosas – depois do sorvete – sobremesas tipicamente italianas. Seu nome vem da expressão em italiano “Tirami Su”, que significa “puxa-me para cima” ou “levanta-me”, devido ao fato dos ingredientes necessários para a preparação e seus altos teores energéticos: ovos, café, açúcar e queijo mascarpone.

A receita de hoje foi novamente enviada pela nossa querida gerente de mídias sociais, Letycia Thamara! Obrigada Le!

Ingredientes:

200 gramas de biscoitos champanhe;

250 gramas de queijo mascarpone (ou creme de leite batido com ricota, em partes iguais);

3 ovos;

100 gramas de açúcar;

1 cálice (45 ml) de conhaque ou licor para doces e sobremesas;

1 cálice (45 ml) de café;

1 cálice (45 ml) de leite;

Cacau em pó;

Modo de Preparo:

Misture o leite com café e um pouco da bebida alcóolica, molhe os biscoitos e forre com uma parte deles uma forma de vidro refratário retangular.

Em uma tigela, bata as gemas com o açúcar, depois incorpore o mascarpone (ou o creme de leite batido com ricota), a bebida alcóolica que sobrou e as claras batidas em neve.

Despeje metade do creme obtido sobre os biscoitos, cubra com outra camada de biscoitos (também umedecidos com a mistura de leite, café e bebida alcóolica) e termine a montagem com uma camada do creme que sobrou.

Polvilhe o cacau sobre o creme e leva à geladeira por pelo menos duas horas antes de servir.

