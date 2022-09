Divulgada causa da morte da Rainha Elizabeth 2ª

Foi divulgado nesta quinta-feira (29), o atestado de óbito do falecimento da rainha Elizabeth 2°. De acordo com o documento, ela morreu de “velhice”, às 15h10 (horário local).

O documento com a causa da morte da monarca foi incluído nesta quinta no site da divisão nacional de registros da Escócia, local onde ela estava quando faleceu, no último dia 8 de setembro. Antes da divulgação oficial, o Palácio de Buckingham só havia informado que ela “morreu serenamente”.

Elizabeth faleceu aos 96 anos, no castelo de Balmoral, na Escócia. Ela estava sob supervisão médica desde a manhã do dia 8 de setembro, após médicos ficarem preocupados com a sua saúde. O anúncio do seu falecimento foi feito pela rede social da família britânica.

A monarca era dona do reinado mais longevo do mundo, chegando a ultrapassar os 63 anos e cinco meses de trono da rainha Vitória (1837-1901) e os 70 anos e 126 dias de reinado do tailandês Bhumibol Adulyadej, morto em 2016. Elizabeth só ficou atrás de Luís 14, no posto por 72 anos e 110 dias, de 1643 a 1715.

Atualmente, quem assumiu o trono como rei do Reino Unido e de outros 14 países no lugar de Elizabeth foi o seu filho mais velho, o príncipe Charles, que desde o comunicado do falecimento da rainha, já estava sendo tratado como novo rei.

