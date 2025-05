De funk com Luísa Sonza a sertanejo de Leonardo, MS tem agito para todos os gostos

Anastácio celebra 60 anos com shows nacionais e Capital dá largada com MS ao Vivo

17ª Festa da Farinha

Tradicional em Mato Grosso do Sul, a Festa da Farinha de Anastácio chega a sua 17ª edição nos dias 2 e 3 de maio, que esse ano ainda traz um motivo a mais para comemorar: o município celebra seus 60 anos de história.

A programação começa já com tudo, com show de Munhoz e Mariano, Guilherme e Benuto e Raffa e Ruan, a partir das 19h, na Praça Arandu, além de som com artistas locais.

No sábado (3), o clima de emoção toma conta com o cantor Leonardo, dono de clássicos como “Pense em Mim” e “Talismã”. O artista traz um show repleto de nostalgia, que promete tocar fundo no coração do público. Na mesma noite, o cantor Thiago Carvalho completa o time de atrações nacionais com muito romantismo e presença de palco.

Mas a música é só uma parte dessa celebração. A festa já começa cedo, com a Praça de Alimentação funcionando a partir das 17h, reunindo 30 barracas com o melhor da culinária típica. É pra chegar com fome: vai ter buchada de bode (com 500 pratos prontos!), tapioca, cuscuz e outras delícias feitas com a estrela da festa — a mandioca.

E tem mais: 16 barracas de artesanato estarão abertas durante os dois dias de evento, mostrando o talento e a criatividade dos artesãos locais. Um respiro de cultura e identidade em cada peça exposta.

Confira a programação:

Dia 02/05 (sexta-feira)

Apresentações locais (Pratas da Casa)

Jacqueline Medeiros

Trio do Centro de Tradições Nordestinas

Padre Carlos Eduardo

Gleice Helena

Grupo Nosso Balanço

Michel e Felipe

Viviane – Rainha do Forró

Apresentações nacionais

Munhoz & Mariano

Guilherme & Benuto

Raffa & Ruan

Dia 03/05 (sábado)

Apresentações locais (Pratas da Casa)

Gustavo Henrique

Carlos Eduardo – O Cowboy

José e Valdeci

ATN – Amigos das Tradições Nordestinas

Grupo Specia

Jarbas e Henrique Sales

Viviane – Rainha do Forró

Atrações nacionais

Leonardo

Thiago Carvalho

Luisa Sonza

O projeto MS ao Vivo inicia sua nova temporada com uma grande atração nacional: a cantora e compositora Luísa Sonza. A apresentação acontece no dia 4 de maio, a partir das 17 horas, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. A entrada é gratuita.

Luísa Sonza sobe ao palco com a turnê do álbum “Escândalo Íntimo”, seu terceiro trabalho de estúdio. Segundo a artista, o disco representa “uma viagem ao meu subconsciente”. O repertório inclui sucessos como Campo de Morango, Principalmente Me Sinto Arrasada, Luísa Manequim, Romance em Cena (com Marina Sena), Sagrado Profano (com KayBlack) e Penhasco 2, entre outras faixas.

O MS ao Vivo é uma realização do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), em parceria com o Sesc-MS (Serviço Social do Comércio de Mato Grosso do Sul), o projeto trará ao longo do ano intensa programação de shows nacionais, consolidando o estado como um dos principais polos culturais da região Centro-Oeste.

O álbum “Escândalo Íntimo” foi concebido após o encerramento da bem-sucedida era “Doce 22”. No auge da carreira, Luísa enfrentou um período delicado em relação à saúde mental, marcado por crises de pânico, pensamentos autodepreciativos e sonhos perturbadores. Toda essa carga emocional influenciou diretamente a criação do novo trabalho.

Para compor as canções, a artista contou com o apoio da artista plástica e psicanalista Nathalie Nery. Através de um processo intenso de psicanálise e interpretação de sonhos, Luísa compreendeu que suas letras falavam, na verdade, sobre si mesma.

Lançado em 2023, o álbum reúne 24 faixas e foi gravado no Brasil e nos Estados Unidos. Após a apresentação em Campo Grande, a artista dará continuidade à turnê em nível internacional, com shows programados para as cidades de Los Angeles, São Francisco, Berkeley, Orlando, Miami, Boston e Nova Iorque, durante o mês de junho.

A abertura do show ficará por conta da cantora sul-mato-grossense Paolla, um dos destaques do pop/funk do Estado. Em carreira solo desde 2017, Paolla vem se consolidando com composições autorais que, juntas, já somam mais de 1,5 milhão de visualizações nas plataformas de streaming.

III Festival de Cerveja de Bonito

Bonito (MS) se prepara para receber, de 1 a 3 de maio de 2025, a terceira edição do Festival de Cerveja Artesanal, consolidando-se como um dos principais eventos culturais e gastronômicos do Mato Grosso do Sul. Organizado pela Associação Sul-Mato-Grossense da Cerveja Artesanal (ASCA), o festival promete três dias de experiências sensoriais, reunindo as melhores cervejarias do estado e uma curadoria musical exclusivamente dedicada a artistas autorais regionais.

A abertura na quinta-feira (1/5) será marcada por shows imperdíveis a partir das 20h, com as apresentações dos talentos locais Bêbados Habilidosos e Bando do Velho Jack. A sexta-feira (2/5) começa mais cedo, às 18h, com um curso de degustação guiada de cervejas, seguido pelos shows de Mataguew e Filho dos Livres. O encerramento no sábado (3/5) promete agitar o público desde às 9h com cursos de brassagem na praça, seguidos pelas apresentações de Às Máquinas do Seu Antônio e Quilomboclada.

Além da programação musical, o festival oferece uma experiência cervejeira completa com a participação de 10 cervejarias associadas à ASCA, incluindo Morenabier, Bonito Bier, Canalhas, Louvada, Capivas, Eden Beer, Cantina MS (Dourados), Via Malte, Kosch e Endrigo. Os visitantes poderão degustar mais de 30 rótulos.

A novidade desta edição é o sistema unificado de vendas desenvolvido pela ASCA, com caixas volantes e 30 torneiras simultâneas para agilizar o atendimento. A expectativa é superar as 10 mil pessoas durante os três dias de evento, que conta ainda com gastronomia parrillera e o cenário deslumbrante de Bonito.

SEXTA-FEIRA (2)

Grupo Casa

Nesta sexta-feira, o Grupo Casa – Coletivo de Artistas, promove a Casa Cult Teatro, com Ave Terrena e Kuña Poty Rajegua. O tema dessa edição é ‘Rompendo fronteiras de gênero, raça e sexualidade na produção teatral do Brasil’, com encontro às 19h, na sede do coletivo, no bairro Amambaí, com entrada gratuita mediante retirada de ingresso no Sympla. Além disso, a mediação da conversa será feita por Emy Santos, arte-educadora trans e fundadora da Coletiva de Trans pra Frente. O Grupo Casa fica Rua Visconde de Taunay, 306 – Bairro Amambaí.

4º Encontro de Motorhomeiros e Campistas

Quem é apaixonado pelas famosas ‘casas sob rodas’, os Motorhomes, já tem programação garantida entre os dias 2 e 4 de maio na Capital, que será palco do 4º Encontro de Motorhomeiros e Campistas do Estado. A programação será na Vila Morena (antiga Cidade do Natal), com diferentes tipos de veículos adaptados, de vans a kombis, ônibus e trailers. Também haverá praça de alimentação e no sábado, às 20h30, show com a banda ‘O Bando do Velho Jack’. Os ‘motorhomeiros’ que quiserem participar com seus veículos deverão pagar taxa de inscrição, que poderá ser feira por meio do número (67) 9 8435-0554.

SÁBADO (3)

“De Ponto a Ponto”

Neste sábado, dia 3 de maio, o bairro Nova Aquidauana se transforma em palco para arte e diálogo com a chegada do projeto “De Ponto a Ponto”, idealizado pelo Circo do Mato. A ação gratuita será realizada na sede do Cultura Sapicuá Pantaneiro (Rua Antônio Graça, s/n), e contará com vivência e roda de conversa às 9h, seguida do espetáculo “O Grandioso Mini Cirquim nas Arábias” às 15h30. A apresentação conta com intérprete de Libras. A programação faz parte de um circuito itinerante que percorre cinco Pontos de Cultura de Mato Grosso do Sul entre abril e maio. Após passar por Campo Grande e Ponta Porã, a trupe chega agora a Aquidauana, antes de seguir viagem para Corumbá e Ivinhema.

Tributo Especial à NXZERO + CPM22

Prepare-se para uma noite de emoções, memórias e muita gente bonita! A partir das 18h deste sábado, o palco da Lupland (Rua Antônio Maria Coelho, 3285, Jardim dos Estados) vai vibrar com os acordes e letras que marcaram uma geração, com tributo ao NxZero e CPM22. O evento contará com banda Redenção e banda Inevitável que darão vida aos maiores sucessos de NxZero e CPM22, prometendo uma noite de pura nostalgia e muita animação. Prepare seu coração e sua voz para cantar, pular e se emocionar.

Projeto Dança Infância

O projeto Dança Infância, que oferece oficinas gratuitas de dança de rua (Street Dance, Hip Hop e Breakdance) para crianças de 8 a 15 anos em associações comunitárias de Campo Grande, terá encerramento neste sábado, com a Mostra Dança Infância, no Teatro Allan Kardec, com participação de grupo convidado, estrutura profissional e entrega de certificados. As apresentações começam às 19h.

Feira Ziriguidum

A edição deste sábado da Feira Ziriguidum será especial para o trabalhador, com samba de Nó na Madeira e Mistura das Minas. Além disso, a edição também será especial Mês das Mães, com roda de conversa mediada por Adriele Fernanda e Larissa Rodrigues, com o tema ‘Quem cuida de quem cuida?’ e Oficina Corporal e Intervenção Poética. A feira é realizada na praça do Preto Velho, das 16h às 22h, com muito arte e gastronomia.

DOMINGO (4)

Kinder Space Park – últimos dias!

Que tal uma aventura intergaláctica? Com uma piscina de bolinhas gigante, tirolesa, escorregadores, labirinto de obstáculos e o high jump, o Kinder Space é uma aventura intergaláctica que diverte a criançada. Inspirado nas aventuras astronômicas, o parque está se despedindo de Campo Grande, mas ainda há tempo de aproveitar o labirinto de obstáculos, atravessar um escorregador gigante, enfrentar os mistérios do escorregador de tubo e mostrar muita coragem na tirolesa. A atração é indicada para crianças entre 1 e 14 anos. Crianças menores de 5 anos, devem entrar acompanhadas por um adulto sem custo adicional. O Kinder Space Park fica no Shopping Campo Grande, altos da Afonso Pena.

Feira Borogodó

Como é tradição, todo primeiro domingo do mês é dia de Feira Borogodó, na Praça Coophafé. Na edição de Dia das Mães, terá samba com Brasilis, Palhaço Pepa, Meri Najla com dança do ventre, Dj Boliboli e Banda Big Field. Além das nossas atrações culturais, teremos muito artesanato, economia criativa, moda autoral, bem-estar, gastronomia e antiguidades, das 9h às 15h.

Por Carolina Rampi

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.