Idosa é agredida por vizinha com pedaço de madeira e sofre fratura em Campo Grande

Uma mulher de 67 anos precisou ser hospitalizada após ser atacada com um pedaço de madeira pela vizinha, durante uma discussão ocorrida na noite de quarta-feira (30), em Campo Grande. A vítima foi levada para a Santa Casa com uma lesão grave no pé.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a idosa dar entrada no hospital com ferimentos causados por agressão. Aos policiais, ela contou que teve um conflito com a vizinha, que acabou partindo para a violência.

Durante o desentendimento, a autora teria usado um pedaço de madeira para golpear a vítima, atingindo o pé direito. A idosa foi socorrida por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que a encaminhou ao hospital.

Após avaliação médica, foi constatada uma fratura no tornozelo. A vítima recebeu atendimento, teve o local imobilizado e segue em observação, consciente e sem risco de morte.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.