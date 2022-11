Porto Murtinho vai sediar Festival Internacional do Chamamé

Com a realização do festival Internacional do Chamamé, Porto Murtinho celebra um dos elementos símbolos da cultura regional de Mato Grosso do Sul , cuja identidade se expressa na diversidade da música, arte e gastronomia. O megaevento é uma realização da prefeitura local e seu lançamento ocorreu neste sábado no Cine Teatro Ney Machado Mesquita, porto-geral da cidade. Portal da Rota Bioceânica, Porto Murtinho será a capital internacional do chamamé por quatro dias – de 11 a 14 de novembro –

A programação do evento contará com 49 shows de música e espetáculos de dança regionais e internacionais, abertos ao público durante os quatro dias, além de seminários abordando o turismo e a Rota Bioceânica, oficinas de dança e artesanato e feira de gastronomia. “O festival é uma oportunidade de resgatarmos uma tradição e estimular as novas gerações a incluírem um bem extraordinário da cultura fronteiriça em seus repertórios”, disse o prefeito Nelson Cintra. “Estamos construindo um encontro para relacionamentos, convivência, intercâmbios e negócios. O festival busca fortalecer essa cultura, valorizar o movimento chamamezeiro e difundir o turismo e a cultura com os países que compõe a Rota Bioceânica”, ressaltou o prefeito Nelson Cintra.

Porto Murtinho foi uma das portas de difusão do chamamé, que chegou ao então sul de Mato Grosso pelos rios da Prata e do Paraguai, no final do século XIX. Segundo , o gênero musical de origem argentina sempre foi presente na cultura local, por influência da fronteira, e o desafio é fazer com que as novas gerações se encarreguem de dar continuidade a este legado. O Festival Internacional do Chamamé conta com o apoio do Governo do Estado e da Fundação de Cultura de MS (FCMS) e parceria do Instituto Cultural Chamamé MS.