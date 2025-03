De ballet adulto a dança do ventre, Escola de Dança da UFMS está com inscrições abertas

Os interessados têm até o dia 4 de abril para se inscreverem

Para quem busca alinhar exercício físico e mental com cultural, a Escola de Dança da UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para diversas modalidades ofertadas na Cidade Universitária, em Campo Grande. Os interessados têm até o dia 4 de abril para se inscreverem.

Há turmas de ballet para crianças com horários separados para idades de 5 a 8 anos e de 9 a 11; ballet juvenil de 12 a 15 anos; ballet jovem adulto a partir dos 16 anos, também com dois horários; ballet adulto 30+; dança contemporânea a partir dos 16 anos; dança do ventre, também a partir dos 16 anos; danças brasileiras, com turmas divididas entre 7 a 14 anos e a partir dos 15 anos; jazz, para alunos a partir dos 10 anos e arteterapia: dança e movimento, para interessados a partir dos 18 anos. As aulas serão realizadas no anexo da Academia Escola da universidade, em dias e horários estabelecidos no edital.

“A Escola de Dança já teve outras edições, mas no formato em que se apresenta neste edital é a primeira vez. O objetivo é desenvolver e implementar um programa de extensão cultural por meio da dança, oferecendo aulas e eventos nas modalidades descritas”, informa a pró-reitora de Extensão, Cultura e Esporte, Lia Brambilla.

Conforme a professora, além das aulas e de apresentações culturais que integrem os estilos trabalhados no projeto, a ação busca também incentivar a troca de conhecimentos entre professores e alunos, ampliando as discussões sobre as diversas formas de expressão corporal; estimular o desenvolvimento pessoal e artístico dos participantes, além de reforçar a criatividade, a disciplina e o trabalho em equipe; e promover o acesso à cultura e à arte como ferramentas de transformação social.

Para a diretora de Cultura, Arte e Popularização da Ciência da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte, Rozana Valentim, a iniciativa representa o reconhecimento do potencial da dança para além de uma atividade física. “É uma linguagem artística, uma forma de manifestação da expressão das pessoas através do movimento. […] A Escola de Dança foi pensada não apenas na tradicional oferta do ballet infantil, ballet clássico, mas também no movimento do hip-hop, na dança de rua e na cultura urbana”, aponta.

Entre os benefícios apontados pelas professoras para os participantes das aulas, estão a melhora da saúde cardiovascular, do equilíbrio e coordenação motora; e a promoção da saúde mental, associada a redução do estresse, ao fortalecimento dos laços sociais e a melhora da autoestima.

“O diferencial da Escola de Dança da UFMS está em seu formato, com turmas limitadas a 20 estudantes, separados por faixa etária, atendendo ao público infantil, a partir de 5 anos, até uma turma exclusiva para mulheres 30+”, informa a pró-reitora. “Outro benefício é a inscrição com uma taxa de matrícula única, no valor de R$ 250, sem mensalidade, e atividades junto a professores que têm uma formação bastante específica para a área, sob a coordenação da coreógrafa da Universidade, Mariana Cavalcanti”, complementa a diretora. Entre os professores estarão bolsistas da UFMS e profissionais cedidos pela Secretaria Municipal de Educação, por meio de uma parceria entre as instituições.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Haverá isenção da taxa de matrícula limitada a 10% das vagas em cada turma para estudantes matriculados na rede municipal de ensino de Campo Grande e 10% para estudantes de graduação ou pós-graduação da UFMS que comprovarem vulnerabilidade socioeconômica.

Mais informações podem ser acessadas no edital publicado na página da Escola de Dança da UFMS.

Escola de Dança

A Escola de Dança da UFMS surgiu em 2012, a partir das reuniões do Núcleo de Estudos em Dança e Movimento (Nedem). A proposta era difundir os diversos estilos de dança estudados pelo núcleo, com o objetivo de atrair a comunidade universitária por meio de aulas dos estilos mais estudados. Inicialmente foram oferecidas aulas de sapateado americano, dança do ventre e dança contemporânea. Ao longo dos anos também foram ofertadas aulas de ballet clássico, danças urbanas e jazz.

Em 2019, a Escola de Dança, em parceria com o Nedem, propôs o lançamento de uma companhia de dança da UFMS como um espaço de formação, pesquisa e inovação, conhecida atualmente como Sinapse Cia de Dança Contemporânea UFMS.

Por Carolina Rampi

