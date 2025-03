Homem condenado por tentativa de homicídio vai preso em Três Lagoas

Na manhã desta sexta-feira (28), um homem de 22 anos condenado por tentativa de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima em Três Lagoas.

O crime ocorreu no início de 2016, quando a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo efetuados por dois indivíduos em uma motocicleta.

Após o trâmite judicial, o homem foi condenado a sete anos de reclusão. Com o julgamento de todos os recursos, a sentença foi mantida, e o mandado de prisão foi expedido pela Vara do Juiz das Garantias, Tribunal do Júri e Execução Penal da Comarca de Três Lagoas.

O homem condenado foi preso por volta das 10h da última sexta-feira em sua residência, onde foi preso. Ele foi conduzido à sede da SIG para o cumprimento do mandado judicial e permanece à disposição da Justiça.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Seção de Investigação Geral (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI).

Denúncias podem ser feitas pelos telefones oficiais, (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp).

