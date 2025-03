Campão nos Bairros: Escolas da Capital terão programação de contação de histórias

Cinco bairros receberão a programação durante a semana

O Campão Cultural – Festival de Arte, Diversidade e Cidadania chega a sua terceira edição e agita a Capital nos próximos dias, com programação em diversos locais. Uma das atrações já programadas será a atividade de contação de histórias em escolas de Campo Grande, com início nesta segunda-feira (31). Ao longo da semana, a programação ainda contará com duas oficinas de quadrinhos.

Às 8h, a Escola Municipal Prof. Fauze Scaff Gattass Filho, na Vila Nova Campo Grande, receberá o ator, pesquisador das artes para as infâncias e contador de histórias Eduardo Alcântara, o Edu Brincante, com o espetáculo ‘No baú tem histórias’. Nesta contação, ele convida o público a interagir com histórias e cantigas da cultura popular, bonecos e adereços lúdicos. A proposta é unir crianças de todas as idades para vivenciar momentos de encantamento, imaginação e felicidade.

“Eu brinco com algumas histórias da nossa cultura popular, então irei apresentar dois contos, costurados com muitas brincadeiras. Haverá muitas cantigas, bonecos e encenações, é um espetáculo que as crianças gostam bastante por conta do envolvimento das linguagens, que alinha os bonecos, música e as histórias”, explica Eduardo.

“Os contos que vou apresentar são O Pescador e a Sereia e A Lenda do Boi de Mamão. Eu gosto muito de trazer a figura do boi, que é um dos personagens mais icônicos do nosso folclore. É uma contação bem envolvente, onde as crianças participam bastante. Por exemplo, na hora de reviver o boi, elas me ajudam a fazer uma magia, e algumas surpresas acontecem durante essa transformação. É uma experiência muito interativa e divertida, onde eles se envolvem do início ao fim com muita alegria”, destaca.

Um dos destaques do Campão deste ano é a descentralização da programação, que contará com atividades fora do eixo central e nas escolas. “É muito importante levar o projeto para as escolas, elas precisam receber projetos de arte. Os alunos raramente têm acesso a esse tipo de experiência, e poucos projetos pensam nas escolas. Também sou professor, então sei o quanto as crianças são carentes de cultura e arte”, destacou o profissional.

“Eu gosto muito dessas duas contações porque elas despertam encanto e alegria nas crianças. Meu objetivo é exatamente esse: levar encantamento, diversão e arte para esses espaços que, muitas vezes, são carentes de cultura”, finaliza.

A gerente de Patrimônio Histórico e Cultural da FCMS, Melly Sena, responsável pela programação das contações de histórias durante o Campão Cultural, afirmou que a contação de histórias faz parte dentro da programação de literatura e o objetivo é apresentar esta área artística dentro do Campão Cultural. “O Campão tem essa diversidade de áreas, e a gente escolheu as escolas, o público menor do Ensino Fundamental I, que é um público que muitas vezes não consegue nas periferias chegar às atividades que estão sendo realizadas no centro da cidade. E também é uma forma de a gente incentivar a leitura, colaborar na formação de leitores e da fruição artística da própria contação de histórias”.

Os contadores foram selecionados por edital. “Nós temos contadores de diversas regiões aqui do nosso estado, a gente tem de Corumbá, de Três Lagoas, de Campo Grande, tem alguns que podemos destacar que nunca fizeram nenhuma ação de contação conosco dentro das ações, que é o próprio Educart e outros que estão fazendo pela primeira vez conosco. A gente vai ter uma diversidade de histórias e vai ter o próprio trabalho de contação de histórias de formas poéticas para jovens feitas pela Tatiane di Conto e o Nicolas Verly, que vão estar em escolas de Ensino Médio”.

Campão Geek

Outro destaque desta semana será o Campão Geek, evento voltado para o fomento da cultura geek, reunindo fãs de tecnologia, jogos, animes, quadrinhos e mais. Com competições de e-sports, como Just Dance, FIFA e Super Smash Bros., além de board games e card games, o evento oferece uma experiência completa. Haverá também cosplay com concurso, painéis de discussão sobre temas geek, palestras e uma Ala dos Artistas para exposições. O Geek Play contará com atividades interativas como Swordplay e Free Play, além de uma ação social com arrecadação de alimentos.

Weverton Ramires, presidente da FESPMS – Federação de Esportes Eletrônicos e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, disse que a programação do Campão Geek foi pensada para contemplar as diversas expressões da cultura pop em nosso Estado. “A ideia é proporcionar um evento único que abrange desde os amantes de videogame, até os fãs de cosplay, quadrinhos e artistas locais. A conexão entre o board games, por exemplo, até o just dance, que é um jogo que movimenta todo o corpo através da música, reforça a nostalgia e imersão desta cultura que cresce a cada dia em nosso Estado”.

Esse festival é uma realização do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e Fundação de Cultura de MS (FCMS), com apoio da Prefeitura de Campo Grande, Universidade Estadual e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Confira a programação das atividades:

31/03

– 8h

Edu Brincante – Contação de histórias

Escola Municipal Prof. Fauze Scaff Gattass Filho. (Av. Dois, 21 – Vila Nova Campo Grande)

– 14h

Fernanda Pinto – Oficina de quadrinhos

Gibiteca

01/03

– 8h

Lethícia Rodrigues Batista – Contação de histórias

Escola Municipal Profª Elizabel Maria Gomes Salles. (Rua Sao Gregorio, 451. Vila Santa Luzia)

– 14h

Leonardo da Silva Medeiros – Contação de histórias

Escola Municipal Profª Elizabel Maria Gomes Salles. (Rua Sao Gregorio, 451. Vila Santa Luzia)

– 14h

Fernada Pinto – Oficina de quadrinhos

Gibiteca

02/04

– 8h

Jusley Monteiro de Sousa – Contação de histórias

Escola Municipal Profª Elizabel Maria Gomes Salles. (Rua Sao Gregorio, 451. Vila Santa Luzia)

– 8h30

Nycolas Verly da Silva – Contação de histórias

Escola Estadual José Mamede de Aquino. (R. Heitor Vieira de Almeida, 287 – Aeroporto)

– 14h

Melina Melgar – Contação de histórias

Escola Municipal Profª Elizabel Maria Gomes Salles. (Rua Sao Gregorio, 451. Vila Santa Luzia).

– 14h

Melina Melgar – Contação de histórias

Escola Municipal Profª Elizabel Maria Gomes Salles. (Rua Sao Gregorio, 451. Vila Santa Luzia).

03/04

– 14h

Ecor Produções – Contação de histórias

Escola Municipal Valdete Rosa da Silva (R. Anísio de Barros, 85 – Jardim das Macaúbas)

– 19h

Tatiana de Conto – Contação de histórias

Escola Estadual José Mamede de Aquino. (R. Heitor Vieira de Almeida, 287 – Aeroporto)

04/ 04

– 8h

Guilherme Lemes – Contação de histórias

Escola Municipal Abel Freire de Aragão (Rua Ana Luiza de Souza, 1201, Santa Branca)

– 14h

EduCart – Contação de histórias

Escola Municipal Abel Freire de Aragão (Rua Ana Luiza de Souza, 1201, Santa Branca)

05/ 04 – 13H às 22H

Campão Geek

Centro Cultural José Octavio Guizzo (Rua 26 de Agosto, 453 – Centro)

Por Carolina Rampi

