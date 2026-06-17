Da sala de aula para os palcos, Anna Julia bomba na Internet

Após viralizar cantando “No Fim da Noite”, Anna Julia Saravy, recebe convite de Mariana Fagundes para cantar em show na Capital

O que começou como um momento descontraído dentro de uma sala universitária acabou alcançando milhares de pessoas nas redes sociais. A acadêmica de Direito Anna Julia Saravy, de 18 anos, surpreendeu colegas e professores ao demonstrar sua habilidade vocal durante uma atividade realizada na UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), em Campo Grande. A gravação da apresentação rapidamente ganhou repercussão e passou a circular entre internautas de diferentes regiões do país.

As apresentações que ganharam destaque nas redes sociais surgiram de maneira espontânea dentro da sala de aula. Para a reportagem, Anna Julia contou que a iniciativa partiu da professora de Direito Civil, Tânia Garcez, que descobriu seu talento por meio das redes sociais e a incentivou a cantar para os colegas. O momento descontraído acabou se transformando em um fenômeno digital, surpreendendo toda a comunidade acadêmica.

“Tudo começou quando a professora Tânia viu no meu Instagram que eu cantava e me pediu para fazer uma pequena apresentação em sala. Na aula seguinte, ela me incentivou a levar o violão e escolheu a música que eu iria cantar. Uma colega gravou o momento e enviou o vídeo para nós. Quando a publicação começou a repercutir nas redes, foi uma surpresa enorme. Tanto os meus colegas quanto os professores ficaram muito felizes em ver algo tão simples e espontâneo alcançar tantas pessoas de forma tão positiva”, afirma.

Durante a apresentação, a estudante interpretou e tocou violão a canção “No Fim da Noite”, sucesso da cantora sul-mato-grossense Mariana Fagundes. A repercussão do momento cresceu ainda mais após o vídeo ser compartilhado pelos canais oficiais da UCDB. A publicação já ultrapassa 261 mil visualizações nas redes sociais.

Entre as inúmeras interações, uma das que mais chamou atenção foi a da própria cantora Mariana Fagundes. Impressionada com o desempenho da universitária, a artista utilizou os comentários da publicação para fazer um convite especial a Anna Julia: subir ao palco e cantar ao seu lado em um show que será realizado em Campo Grande. Na mensagem, Mariana perguntou se a estudante aceitaria participar da apresentação na Capital.

Como tudo começou

Para o Jornal O Estado, a estudante de Direito Anna Julia Saravy revelou que sua ligação com a música começou ainda na infância, muito antes da repercussão alcançada nas redes sociais. Aos nove anos, ela teve os primeiros contatos com o canto ao acompanhar a mãe nas atividades musicais da igreja. Foi nesse ambiente que desenvolveu sua percepção musical e recebeu os primeiros incentivos para seguir cantando.

“A minha primeira lembrança com a música é vendo a minha mãe cantar no coral da igreja. Eu ficava encantada e comecei a cantar ali também. A igreja foi a minha grande escola musical. As pessoas percebiam a minha afinação, elogiavam para a minha mãe, e isso me motivava cada vez mais. Desde então, a música passou a fazer parte da minha vida e nunca mais saiu dela”, revela.

Anna Julia conta que passou a enxergar a música como uma possibilidade real de carreira em 2023, após um vídeo seu cantando durante uma atividade escolar alcançar grande repercussão nas redes sociais.

“Foi em 2023 que comecei a perceber que a música poderia me levar mais longe. Um vídeo meu cantando na escola viralizou e chegou a 3 milhões de visualizações no TikTok. Depois disso, recebi uma bolsa para participar do projeto de Altas Habilidades e Superdotação, onde tive professores que me ajudaram muito a evoluir. Recentemente também ganhei um violão, algo que me motivou ainda mais. Esses incentivos me mostraram que a música pode abrir caminhos muito importantes na minha vida.”, conta.

Influências e futuro na música

A trajetória musical de Anna Julia foi construída a partir de diferentes influências. As primeiras referências vieram do universo gospel, onde desenvolveu técnica vocal e interpretação ainda na igreja. Com o passar dos anos, porém, o sertanejo se tornou o estilo que mais despertou sua identificação artística, moldando a forma como se apresenta atualmente.

“Comecei na música pela igreja, onde tive referências como Cassiane e Bruna Karla. Com o tempo, o sertanejo se tornou minha maior paixão, tendo como inspirações Marília Mendonça, Maiara & Maraísa e Bruno & Marrone. A Mariana Fagundes também se tornou uma referência pela trajetória e pela oportunidade que está me proporcionando”, diz.

Após a repercussão nas redes sociais e o convite para dividir o palco com Mariana Fagundes, Anna Julia afirma que pretende seguir construindo sua trajetória sem abrir mão das duas áreas que fazem parte dos seus sonhos. A estudante busca equilibrar a formação em Direito com o desenvolvimento da carreira musical, unindo conhecimento jurídico e paixão pela arte.

“Meu objetivo é conciliar essas duas paixões. Quero me formar em Direito e me especializar em Direitos Autorais, uma área que se conecta com a música e pode contribuir para proteger meu trabalho e o de outros artistas. Também pretendo seguir investindo na carreira musical, lançando minhas próprias composições e vivendo momentos especiais, como o convite para cantar com Mariana Fagundes em Campo Grande”, finaliza.

Quem quiser acompanhar mais sobre a trajetória musical de Anna Julia Saravy, conferir o vídeo que viralizou, seus projetos e novos momentos da carreira artística pode seguir o perfil oficial da cantora no Instagram: @juliasaravy.

Amanda Ferreira