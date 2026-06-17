Dia D de Dança oferece aulão gratuito de danças urbanas

As aulas gratuitas serão realizadas no próximo sábado (20)

A cultura hip hop vai tomar conta da pista no sábado (20), a partir das 14h, com a realização do Dia D de Dança, um aulão gratuito de danças urbanas promovido pelo Espaço FNK, em Campo Grande. A atividade reúne dois nomes da cena: o dançarino e coreógrafo Ítalo Ramos, do Rio de Janeiro, e o b-boy campo-grandense Kadux, referência do breaking e da cultura Hip Hop em MS.

A iniciativa é gratuita e as vagas limitadas. Os interessados devem garantir sua inscrição pelo Google Forms. O link está disponível pelo Instagram do Espaço FNK (@espacofnk). Toda a programação será realizada no espaço do próprio FNK que fica na Rua Barão de Melgaço 70, centro da capital.

Para o diretor e fundador do grupo Funk-se e do Espaço FNK, Edson Clair, iniciativas gratuitas são fundamentais para ampliar o acesso à formação artística e fortalecer a cena local. “Esses mecanismos de financiamento representam uma estratégia fundamental para a democratização do acesso à cultura. Em um contexto em que muitas pessoas enfrentam limitações econômicas para participar de cursos e oficinas, iniciativas gratuitas eliminam barreiras e garantem que esse direito chegue a mais pessoas”.

Segundo Clair, o Dia D de Dança também reforça a missão do Espaço FNK como um polo de valorização das danças urbanas em Campo Grande. “O Espaço FNK nasceu e se consolidou como um polo de promoção das danças urbanas e da cultura hip hop. O Dia D oferece duas frentes importantes: a capacitação dos dançarinos com profissionais de diferentes trajetórias e o fortalecimento da performance, da criatividade e da improvisação por meio da Batalha do Improviso Improvável”.

Além dessa grande oficina também está prevista uma Batalha de Danças Urbanas que será realizada no sábado (20), às 19h30, na Estação Cultural Teatro do Mundo.

Aulão gratuito – Diretamente do Rio de Janeiro, Ítalo Ramos desembarca em Campo Grande trazendo na bagagem 14 anos de trajetória na dança. O artista já ministrou aulas e workshops em eventos nacionais como Hip Hop District, Brazil Dance Camp e Colônia de Férias, além de assinar trabalhos coreografados para marcas e produções de alcance nacional, como Netflix, Natura, Boticário e Skol Beats.

Para quem participar da vivência, a promessa é de uma experiência intensa e acolhedora. “O público pode esperar boa energia e o meu melhor como professor. Independente do conteúdo, vamos viver um momento único, com amor e respeito”, afirma Ítalo.

Representando a cena sul-mato-grossense, Kadux será responsável por compartilhar fundamentos, história e vivências do breaking através de uma aula de Top Rock. Com quase duas décadas de atuação, o dançarino construiu sua trajetória em projetos sociais, batalhas, festivais e ações de formação em comunidades.

“Muita energia, animação e troca de informações. Vai ser uma aula diferenciada, com dinâmica e muito flow”, adianta.

Defensor do breaking como ferramenta de transformação social, Kadux reforça a importância de compreender a cultura Hip Hop para além dos movimentos. “O breaking é a dança mãe da cultura hip hop. É uma dança de consistência que vai além do físico, ela também é mental. É essencial estudar a história, respeitar quem veio antes e acrescentar sua própria vivência dentro do movimento”.

Para quem ainda tem receio de participar, o convite é direto. “Venha participar com a gente. No movimento temos pilares como paz, amor, união e muita diversão. O maior fundamento da dança é a diversão. Venha se movimentar”, finaliza Kadux.