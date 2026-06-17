Fé, tradição e cultura: Patrimônio Cultural do Brasil, Banho de São João movimenta Corumbá e Ladário

Uma das festas mais tradicionais de Mato Grosso do Sul, o Banho de São João, começou nesta semana e conta com programação religiosa e cultural até o dia 24 de junho, Dia de São João. É nas ladeiras e ruas de Corumbá e Ladário que a fé se renova, com os andores sendo carregados pelos fiéis até as águas do Rio Paraguai, para o banho no santo. Já a parte cultural, com o Arraial de São João começa nesta sexta-feira (19) e vai até o dia 23.

Uma das principais atrações da programação do arraial é o cantor Panda, que se apresenta na sexta-feira, às 23h30, no Palco Principal do Porto Geral, um dos principais espaços da festa. Nos últimos anos, o cantor ganhou projeção nacional com o projeto “Panda Sem Moderação”. Um dos destaques é a música “Baqueado”, que ultrapassou 69 milhões de visualizações no YouTube e soma mais de 42 milhões de reproduções no Spotify.

Atualmente, Panda divulga o projeto “Sem Moderação Vol. 2”, lançado em 2025 e dividido em dois volumes. O trabalho reúne releituras de clássicos sertanejos e faixas inéditas, além de participações especiais de artistas do gênero.

O bom momento também se reflete nos rankings musicais. Panda ocupa a quarta posição na lista Artistas 25, da Billboard Brasil, onde permanece há 32 semanas. No Hot 100 Brasil, o cantor mantém músicas entre as mais realizadas do país . O principal destaque é “Eu Te Seguro”, que chegou ao topo da parada e atualmente aparece na segunda colocação.

Durante os cinco dias de Arraial, o público poderá prestigiar concursos de quadrilhas juninas infantis e adultas, apresentações culturais e shows de artistas locais e regionais. Entre as atrações confirmadas estão Leandro & Galeano, Alma Serrana, Kaio & Gabriel, Victor Gregório & Marco Aurélio e Alex & Yvan.

Andores

Além disso, na primeira noite do arraial também é realizado Concurso de Andores e Miniandores, com o objetivo de preservar e fortalecer os costumes e formas de expressão relacionados ao Banho de São João. A disputa será realizada no dia 20 de junho, sábado, nas categorias Tradicional e Pluralidade, com premiação total de R$ 25 mil. Os cinco primeiros colocados de cada categoria receberão prêmios que variam de R$ 1.500,00 a R$ 3.500,00.

Já o Concurso de Miniandores busca estimular a participação de crianças e adolescentes na preservação dessa tradição. Podem participar moradores de Corumbá com idade entre 8 e 14 anos. O certame distribuirá R$ 3.750,00 em premiações para os dez melhores trabalhos, com valores entre R$ 300,00 e R$ 600,00.

Os miniandores serão avaliados por votação popular eletrônica, enquanto os andores serão julgados por uma comissão formada por profissionais da área artística e cultural. Os resultados serão divulgados durante a programação do Arraial do Banho de São João 2026.

Ao todo, os concursos somam R$ 28.750 em premiações.

Fé

As atividades religiosas tiveram início nesta segunda-feira (15), com a tradicional Novena de São João, realizada diariamente às 17 horas na Capela de São João, na Ladeira Cunha e Cruz, um dos locais mais emblemáticos da festividade. A novena segue até o dia 23, véspera do santo.

O ponto alto da celebração acontece na terça-feira, 23 de junho, quando Corumbá vivencia os momentos mais tradicionais da festa. Após o encerramento da novena e a Missa de São João, centenas de festeiros e festeiras conduzem os andores pela Ladeira Cunha e Cruz até as margens do Rio Paraguai para o tradicional banho das imagens do santo, ritual que simboliza a preservação da fé e das tradições culturais da região.

Na mesma noite será realizado o Rito de Salvaguarda e a Erguida do Mastro de São João, em frente ao palco principal, acompanhado por manifestações típicas da cultura pantaneira, como o Cururu e o Siriri. Encerrando a programação oficial do Arraial, a dupla nacional Clayton & Romário sobe ao palco a partir das 23h30.

Programação principal do Arraial:

Sexta-feira (19)

* 17h – Novena de São João (Capela de São João)

* 19h – Concurso de Andores

* 19h30 – Transmissão do jogo do Brasil

* 21h30 – Show local

* 23h30 – Show nacional com Panda

Sábado (20)

* Concurso de Quadrilhas Juninas Infantis

* Shows com Leandro & Galeano e Alma Serrana

Domingo (21)

* Apresentações culturais

* Shows com Kaio & Gabriel e Victor Gregório & Marco Aurélio

Segunda-feira (22)

* Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

* Show regional com Alex & Yvan

Terça-feira (23)

* Encerramento da Novena de São João

* Missa de São João

* Descida dos Andores e Banho de São João no Rio Paraguai

* Rito de Salvaguarda e Erguida do Mastro

* Show nacional com Clayton & Romário

Quarta-feira (24)

* Missa de São João, encerrando oficialmente as celebrações religiosas.

O banho

Em 2021, o Banho de São João de Corumbá e Ladário–MS foi reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil. Congregando o culto a São João Batista e ao orixá Xangô, a festividade reúne uma série de rituais, como procissões, cortejos, novenas e giras em terreiros de candomblé e umbanda, reunindo a população em fé, alegria e afeto. Percorrendo as casas dos festeiros – realizadores de festas em homenagem ao santo –, o roteiro do Banho de São João inclui, ainda, a decoração de altares e andores, queima de fogueiras e realização de oferendas, além de rezas e terços, giras em terreiros e levantamento de mastros. Na passagem do dia 23 para 24 de junho, a população se dirige às margens do rio Paraguai para realizar, assistir e participar do ritual do banho: em Corumbá, o banho acontece no Porto Geral e, em Ladário, no Porto Ladário. É o ápice da celebração, a festa pública, para onde convergem as festas das casas e dos terreiros.

Por Carolina Rampi