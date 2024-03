Da luta à celebração

Trajetória da Mostra Boca de Cena é marcada por resistência cultural para comemorar o dia do teatro

No período de 1 a 6 de março de 2024, o cenário cultural sul-mato-grossense recebe a abertura das inscrições para a submissão de propostas destinadas à 15ª Mostra de Teatro e Circo – Boca de Cena 2024. Esta iniciativa, promovida pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), em parceria com os colegiados setoriais de Teatro e Circo e a OSCIP Flor e Espinho Teatro, busca celebrar o Dia Nacional do Circo e o Internacional do Teatro, marcados para 27 de março.

A Mostra, agendada para acontecer entre 1 e 7 de abril de 2024 (sujeito a possíveis alterações), abre espaço para a expressão artística de talentos locais, impulsionando o desenvolvimento cultural no estado com mais de 40 atividades culturais planejadas.

O chamamento tem como objetivo a seleção de propostas culturais, destacando-se nas vertentes de teatro e circo, mas não se limitando apenas à celebração das artes cênicas, como busca atingir objetivos mais amplos, como o fomento e incentivo ao intercâmbio cultural entre os artistas residentes em Mato Grosso do Sul. Além disso, visa promover a formação interna dos colegiados, estimulando a colaboração e a troca de experiências entre os participantes.

Uma das membras do coletivo, Fernanda Kunzler, afirma para o Jornal O Estado que a mostra tem suas raízes no diálogo contínuo com os colegiados de Teatro e Circo MS. Para Fernanda, a concretização do evento é mais do que uma simples organização; é um processo de construção coletiva e colaborativa, onde as vozes das categorias envolvidas são ouvidas e as decisões são moldadas em conjunto.

“Diante disso, o chamamento, assim como o formulário de inscrição e as orientações do chamamento estão com base a essas demandas e encaminhamentos, de se pensar um processo democrático, amplo, transparente e simples”, relata Fernanda.

O formulário, projetado de maneira intuitiva, solicita informações pessoais, detalhes da proposta de apresentação e um currículo que destaque a trajetória artística na área. Uma abordagem descomplicada para incentivar a participação de talentos emergentes e consolidados com o objetivo de abrir as portas para artistas de diversas vertentes, garantindo que a participação seja acessível e inclusiva.

O processo de seleção das propostas terá a curadoria composta por três membros. Um representante da FCMS e duas personalidades externas ao estado, especialistas em teatro e circo, conduzirão as análises.

Luta cultural

O projeto, que está na sua 15° edição, é fruto de uma luta entre a cultura e política do Estado. No ano de 2018, a mostra não foi realizada e retomado em 2022. Fernanda destaca que a ação é uma celebração as artes e também ao fomento que atende as políticas públicas. “A mostra nasce da luta do colegiado de teatro para comemorar em especial o dia internacional do teatro e nacional do circo, 27 de março. Para nós é um espaço de partilha, vivência, diálogo, de formação, de construção da política pública para o teatro e circo, aprendizagem e de celebração a arte”.

Leonardo de Castro, Artista Cênico de 31 anos, já participou de diversas edições da mostra, relatou ao jornal O Estado sobre o papel do artista na sociedade e a importância da participação na 15ª Mostra Sul-mato-grossense de Teatro e Circo – Boca de Cena 2024.

Para Leonardo, o fomento público às artes é mais do que uma obrigação; é um direito do povo ter acesso a bens culturais. “Participar da Mostra Boca de Cena é um dever que nós, artistas da cena, temos para com nosso público”, afirma ele, destacando a responsabilidade de enfrentar politicamente a desvalorização das Artes Cênicas no estado. Mato Grosso do Sul, segundo Leonardo, enfrenta uma considerável desvalorização do Teatro e do Circo, visível tanto na falta de compreensão da população quanto na ineficácia do poder público em promover o fomento cultural ao longo do ano. A Mostra Boca de Cena, uma iniciativa cultural essencial, surge como uma das poucas oportunidades democráticas de levar as produções locais de Teatro e Circo ao público sul-mato-grossense.

“Existe uma grande desvalorização do Teatro e do Circo em nosso Estado e isso é visível tanto pela grande população, que não aprendeu e ainda não compreendeu de fato a importância das Artes Cênicas em nossa formação cultural bem como do poder público que não se propõe de fato a fazer esse fomento funcionar durante o ano.” afirma Leonardo.

O artista destaca que muitos talentos da região já conquistaram palcos dentro e fora do Brasil, mas ainda enfrentam desafios para viver exclusivamente de bilheteria em sua própria cidade. “Algumas ações pontuais, como o Boca de Cena, são umas das poucas iniciativas culturais existentes fomentadas pelo governo, ainda assim sob muita pressão de nossos colegiados e fóruns de cultura.” destaca.

“Participar do Boca de Cena é apenas mais um dos vários passos que nós artistas precisamos dar para existirmos nessa cidade”, enfatiza Leonardo, destacando a importância da participação, profissionalização e compreensão das estruturas necessárias para responder a editais culturais.

Leonardo ressalta que os artistas são a resistência da liberdade criativa e do pensamento, buscando encontrar vida no cotidiano e poesia no ordinário. A participação na Mostra Boca de Cena é um ato de resistência, uma demonstração de que Mato Grosso do Sul não só possui, mas exige a valorização e o reconhecimento de suas expressões culturais.

Serviço:

As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 01 à 06 de março de 2024,

via link: https://forms.gle/j4VNGn9fqUTsDxWt5

Por Amanda Ferreira

