Polícia Militar Rodoviária prende homem por tráfico de cocaína em Amambai

A equipe da Base Operacional de Amambai, do BPMRv, prendeu na tarde desta segunda-feira (04/03), um homem que transportava carga de cocaína em um veículo na MS 156.

Os Policiais Militares realizavam policiamento e fiscalização de trânsito pela MS 156, por volta das 14h45min, quando deram ordem de parada ao veículo estrangeiro Toyota/Premio, placa do Paraguai.

A equipe da PMR realizou abordagem ao veículo e solicitou documentação do carro e do condutor. Que após uma breve entrevista sobre o itinerário, o homem, 21 anos e origem paraguaia, demonstrou nervosismo, conversas desconexas, além de desconhecimento sobre manuseio simples do veículo, que ele dizia ser proprietário. Foi realizada uma vistoria minuciosa no veículo, sendo verificada algumas alterações no assoalho, como marca de solda e recortes debaixo dos bancos do motorista. Dada situação, observou-se que havia um fundo falso(mocó), dentro dele foram localizados vários tabletes de substância análoga à cocaína, que posteriormente, totalizaram 52,7 kg do entorpecente.

Aos policiais o condutor, confessou o crime, disse ter pegado o veículo em uma praça em Ponta Porã e que levaria para Cascavel-PR, receberia pelo transporte o valor de 5 mil reais.

Diante dos fatos, autor, veículo e entorpecente foram encaminhados à delegacia. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ 2.665.000,00. Para denúncias e informações, ligue 198 e fale com a PMR.

