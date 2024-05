Diretório dos estudantes da UFMS faz campanha para ajudar vítimas das enchentes no RSntews

O Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, juntamente com Centros e Atléticas Acadêmicas está organizando a campanha “S.O.S Rio Grande do Sul”.

Na Cidade Universitária, o DCE estará recebendo doações que serão direcionadas ao Centro de Tradições Gaúchas (CTG) de Campo Grande até o dia 10/05 (sexta-feira). O ponto de arrecadação será na Sala do DCE, no corredor central – ao lado da Caixa Econômica Federal.

Os itens que serão recebidos são:

– Alimentos não perecíveis;

– Água potável;

– Roupas de cama;

– Produtos de limpeza;

– Produtos de Higiene Pessoal;

– Absorventes e Fraldas descartáveis;

– Ração de cães e gatos.

Nos campus do interior, as doações poderão ser feitas diretamente à entidades que estão atuando no Rio Grande do Sul através das chaves PIX:

– Governo do Estado do RS: Chave PIX: 92.958.800/0001-30

– GRAD Brasil (Grupo de Resposta a Animais em Desastre): Chave PIX: 54.465.282/0001-21

– Cozinhas Solidárias (MTST+Apoia-se): Chave PIX: [email protected]

Com informações DCE UFMS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: