Campo Grande registra chuva, nevoeiro e sensação térmica baixa neste sábado 

A tarde desta sábado (09) teve registro de frio, chuva e nevoeiro em Campo Grande. Segundo informações, a sensação térmica chegou a 4,9ºC na Capital, enquanto o Instituto Nacional de Meteorologia mantém alerta amarelo de chuvas intensas para todo o Estado.

Segundo dados do instituto, por volta das 14h os termômetros marcavam 13,4ºC, mas o vento e a umidade fizeram a sensação térmica despencar. Até o horário, o acumulado de chuva era de 0,8 milímetro.

A chuva começou ainda nas primeiras horas da manhã e atingiu diferentes regiões da cidade ao longo do dia. Moradores relataram pancadas nos bairros Aeroporto, Centro e Tiradentes.

Conforme o Inmet, o primeiro registro de precipitação aconteceu às 5h. Desde então, o volume acumulado chegou a 3 milímetros na Capital.

O alerta segue válido para Mato Grosso do Sul e prevê chuva de até 30 milímetros por hora ou 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos que podem alcançar 60 km/h. A previsão é de que o frio aumente ainda mais neste domingo (10), com a chegada de uma queda acentuada nas temperaturas.