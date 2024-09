CTG Farroupilha recebe Festival Cultural do Chamamé neste domingo com almoço e tradicional Costelão

Almoço com Fogo no Chão e shows do Grupo Zíngaro, Danilo da Gaita, Desidério Souza e Grupo Esparramo

Neste domingo (15), o CTG Farroupilha será o encontro das celebrações que marcam a abertura da Semana Farroupilha 2024. A partir das 11h e até às 19h, o salão da entidade receberá o Festival Cultural do Chamamé, um evento que promete animar o público com uma programação recheada de música e dança tradicionais.

O Festival Cultural do Chamamé é o destaque do dia, com apresentações de renomados artistas da região. O evento contará com as performances do Grupo Zíngaro, Danilo da Gaita e seu grupo, Desidério Souza e o Grupo Desparramo. A entrada para o festival é gratuita, permitindo que todos possam desfrutar das manifestações culturais sem custo adicional.

Almoço

Simultaneamente ao festival, o CTG Farroupilha oferecerá um almoço especial, cujo cardápio é uma verdadeira celebração da culinária tradicional. Os visitantes poderão saborear uma refeição que inclui salada, arroz, mandioca, farofa, galeto assado e o tradicional Costelão no Fogo de Chão.

Os vouchers para o almoço podem ser adquiridos no local ou reservados antecipadamente pelo WhatsApp (67) 99290-7049. O valor antecipado é de R$ 60, com a porção servindo até duas pessoas. Para aqueles que optarem por comprar na hora, o custo será de R$ 70. Crianças até 7 anos têm entrada gratuita, enquanto crianças de 8 a 12 anos pagam meia-entrada.

O CTG Farroupilha, fundado em 1962, celebra neste ano 62 anos de dedicação à promoção e valorização das tradições gaúchas em Campo Grande. Reconhecido como o Centro de Tradição Gaúcha mais antigo em atividade fora do Rio Grande do Sul, o CTG Farroupilha desempenha um papel crucial na preservação e difusão da cultura gaúcha.

Sirlei Brustolin, diretora social do CTG Farroupilha, explica que a culinária gaúcha conversa com a tradição fronteiriça e está presente nas raízes da cultura sul-mato-grossense.

“O Costelão é o prato ideal para saborear ao som do chamamé, da guarânia e da polca, ritmos da terra muito cultivados no Rio Grande do Sul, e da música gaúcha que tanto agrada à família campo-grandense. Temos certeza que será uma experiência cultural e gastronômica completa, um domingo de muita descontração”, explicou para reportagem.

Ao longo de décadas, a instituição tem sido um ponto de encontro essencial para a família campo-grandense, oferecendo um espaço acolhedor que reflete a hospitalidade e simplicidade da autêntica tradição gaúcha.

“O Festival Cultural do Chamamé está na 7ª edição e é a segunda vez que acontece no CTG Farroupilha. Esperamos que essa parceria se firme porque a integração das culturas só enriquece e fortalece nossos laços de amizade e irmandade”, conclui Sirlei.

Além da comida, o CTG Farroupilha disponibilizará uma variedade de bebidas, incluindo cervejas, refrigerantes, sucos e água, portanto não é permitido levar a própria bebida. Os visitantes também terão acesso a pratos e talheres, garantindo uma refeição completa e confortável.

Serviço

O CTG Farroupilha está situado na Avenida Heráclito Diniz de Figueiredo, 930, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande. O almoço será servido a partir do 12h, proporcionando uma excelente oportunidade para combinar cultura e gastronomia em um único evento.

